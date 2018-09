A la veille du salon Patrimonia (Lyon, 27 et 28 septembre 2018), rendez-vous annuel des investisseurs, le Crédit Foncier a réalisé, pour la sixième année consécutive, une enquête auprès de ses clients pour mieux connaître les attentes et motivations des particuliers qui investissent dans l’immobilier. Plus de 2 600 personnes y ont répondu entre le 18 juillet et le 16 août 2018.