Suite à l’analyse complète des bulletins trimestriels des SCPI du 2e trimestre 2021, Rock-n-Data communique les 5 meilleurs investissements (en volume) réalisés par les SCPI de rendement en France.

Durant le deuxième trimestre, la collecte a continué de croître pour atteindre 2 Mds € affichant un niveau supérieur à celui du premier trimestre 2021. Les SCPI se sont montrées particulièrement actives dans leur stratégie d’investissement : elles ont investi plus d’1,45 Mds € correspondant à près de 518 000 m2 de surface. La part des actifs de bureaux a lourdement chuté mais reste le 1er choix des investisseurs avec 40 % des investissements qui y sont consacrés, suivis par ceux de la santé à hauteur de 21 %. Les actifs de commerce clôturent le podium avec 15 % du volume d’investissement des SCPI. La part restante a été allouée aux locaux d’activités, entrepôts et logements.

La France a rassemblé 53,21% de ces investissements, ce qui signifie 774 M € et 287 000 m2 acquis sur le territoire français. Il est intéressant de noter que l’Ile-de-France ne capte plus la part majeure de ces investissements, au profit des régions françaises. Concernant la typologie des investissements, 40% des acquisitions ont été consacrées à l’immobilier de bureau, suivi par les actifs de commerce (15%) et de d’hôtellerie (11%).

Top 5 des plus importantes acquisitions réalisées en France au cours du 2T 2021 :

9 actifs en France

Avec l’acquisition de 4 228 emplacements pour une surface totale locative de 18 132 m2, la société Atland Voisin (50%) et une autre société de gestion se sont déjà assurées un revenu locatif régulier en louant ces 4 228 actifs , majoritairement des Mobile Homes, à Vacanceselect pour une durée de 12 ans.

Valeur d’acquisition : 91,7 M€

Acquéreurs : SCPI Epargne Pierre (45%), SCPI MyshareSCPI (5%)

Actif de bureaux et commerces situé en banlieue parisienne et doté d’une surface de 16 993 m2. Les bureaux sont loués à différents services publics et les 3 commerces au RDC sont loués à CIC, Franprix ainsi que France Télévision.

Valeur d’acquisition : 67,5 M€

Acquéreurs : SCPI Epargne Pierre

Au cœur du quartier des affaires Lyonnais, ce bâtiment a été livré en 2019 tout en conservant un ensemble patrimonial de la fin du 19ème siècle. Le journal lyonnais lui a décerné le trophée du bâtiment et de l’immobilier. Aussi, les bureaux ont été certifié BREEAM “Excellent”.

Valeur d’acquisition : 51,6 M€

Acquéreurs : SCPI Atout Pierre Diversification (50%) et SCPI Immo Evolutif (50%)

Immeuble de style haussmannien à usage mixte de commerces et de bureaux sur l’avenue de la République, principale artère commerçante au cœur de la Presqu’île, à 200m de la place Bellecour, L’immeuble de 3 903 m² accueille au rez de chaussée et au premier étage l’enseigne Etam et la Ville de Lyon dans la partie bureaux en étage.

Valeur d’acquisition : 36,3 M€

Acquéreurs : SCPI Immorente

Situé à proximité immédiate du RER A et de la mairie de Cergy, l’immeuble développe une superficie d’environ 18 000 m² et offre de belles prestations pour son locataire, Valeo Siemens Automotive.

Valeur d’acquisition : 35,1 M€

Acquéreurs : SCPI Neo