Paris, Nice et Lyon, un trio toujours aussi onéreux pour les locataires

En mai 2021, louer un bien immobilier au sein d’une des 10 plus grandes villes françaises coûtera en moyenne 16,4€/m² hors charge en mai 2021. Pour un budget moyen de 650 euros, les locataires pourront prétendre à une surface de 42,5 m².

Cependant, en fonction des villes les prix peuvent varier de façon conséquente. Si l’on se penche sur Paris, on s’aperçoit que les loyers sont en moyenne de 32,3 euros du m², faisant d’elle la ville la plus chère de France. A titre de comparaison, quand un locataire nantais peut louer un bien immobilier de 50,3 m² pour un budget de 650 euros, un parisien n’aura que 20,2 m², soit 2,5 fois de moins ! Sans surprise, la capitale est la ville où la surface disponible est la plus basse.

Nice apparaît comme la seconde ville où les loyers sont les plus élevés, avec des prix moyens de 18 €/m², elle reste toutefois loin derrière Paris. Pour un budget mensuel de 650 euros, un locataire pourra obtenir une surface de 36,1 m², soit 15,9 m² de plus qu’au sein de la capitale française.

La troisième marche du podium est occupée par Lyon et ses prix moyens atteignant 16€/m², soit 2 euros de moins par rapport à Nice. Si des locataires souhaitant conserver le même budget qu’à Nice, ils pourront louer un logement de 40,7 m². Bordeaux, Lille et Marseille, un loyer coûteux mais plus de superficie pour les locataires

Derrière ces trois villes les plus chères, se positionnent Bordeaux, Lille et Marseille. Dans la cité girondine, le prix au m² d’un loyer s’élève à 15,5 euros ce qui permet à un locataire d’occuper un logement de 42 m². A Lille comme à Marseille, il faudra débourser en moyenne 14,8 euros du m², soit une surface disponible de 43,8 m² pour 650 euros. Même si les prix sont plus abordables qu’à Paris, Nice et Lyon, pour les locataires de ces trois villes, louer un logement reste coûteux et par conséquent la surface louable petite.

Rennes, Strasbourg, Toulouse, Nantes, des villes attractives aux loyers les moins coûteux

A Rennes (13,3€/m²), Strasbourg (13,3€/m²), Toulouse (13€/m²) et enfin Nantes (12,9€/m²), le prix au m² des locations est très proche. Ces 4 villes possèdent de fortes ressemblances en termes de dynamisme mais aussi de population. Il s’agit en effet de villes très attractives pour les étudiants, un marché privilégié pour la location. Pour un loyer 650 euros, de meilleures surfaces s’offrent aux locataires : Rennes (48,9m²), Strasbourg (49/m²), Toulouse (50,1m²) et enfin Nantes (50,3/m²)