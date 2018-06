L’Insee recense 3,4 millions de résidences secondaires, soit 10 % du parc total de logements

Le parc de résidences secondaires a progressé de 28 % en trente ans (1987 / 2017)

13 % des Français interrogés déclarent être propriétaires d’une résidence secondaire

4 Français sur 10 (40 %) qui ne possèdent pas de résidence secondaire souhaiteraient en acquérir une

Parmi les Français qui souhaiteraient acquérir une résidence secondaire, 60 % la choisiraient au bord de la mer

Selon la dernière enquête de l’Insee sur Les Conditions de logement en France, la France métropolitaine compte 3,4 millions de résidences secondaires en 2017, soit 10 % du parc total de logements. Plus de la moitié (57 %) sont des maisons. Au cours des 30 dernières années, le nombre de résidences secondaires a progressé de 28 %, à comparer à une hausse de 37 % pour celui des résidences principales.

Selon une enquête Elabe pour le Crédit Foncier, 13 % des Français interrogés déclarent être propriétaires d’une résidence secondaire. Il s’agit d’un bien qui a été acquis (73 %) ou hérité (26 %). Cette détention est nettement plus forte chez les propriétaires de leur résidence principale (16 %) que chez les locataires (7 %).

La proportion de propriétaires d’une résidence secondaire augmente significativement avec l’âge : de 7 % chez des 25-34 ans à 19 % des 65 ans et plus.

40 % de ces résidences détenues se situent en bord de mer, 26 % à la campagne et 17 % à la ville.

4 Français sur 10 ne possédant pas de résidences secondaires souhaiteraient en acquérir une.

Ce sont les générations les plus jeunes qui aspirent à devenir propriétaires d’une résidence secondaire : 55 % chez les 25-34 ans contre 20 % pour les 65 ans et plus.

La taille de l’agglomération où se situe la résidence principale joue un rôle dans l’intention d’achat : plus la commune est grande, plus le souhait d’acheter une résidence secondaire est fort.

Pour les personnes interrogées désireuses d’acquérir une résidence secondaire, elles se tournent en majorité vers le littoral (60 % des intentions).