Quaero Capital, pour le compte de son OPCI Foncière Quaero I, a acquis auprès de Dubois Promotion le Campus de la Cimaise, un ensemble immobilier composé de quatre immeubles de bureaux développant 4 100 m², à Villeneuve d’Ascq (59). L’ensemble immobilier obtiendra la labellisation BREEAM Very Good.

« Quaero Capital est heureux de réaliser son premier investissement dans la métropole lilloise avec ce projet de grande qualité développé par Dubois Promotion et marque sa confiance dans le marché local en concluant cette transaction en blanc et sans garantie locative » commente Olivier Lutz, Gérant chez Quaero Capital.

« Pour notre premier programme en bureaux nous avons voulu créer un environnement propice au bien-être dans le travail afin de répondre aux nouvelles demandes des collaborateurs. Nous nous félicitons que Quaero Capital ait rejoint cette vision dans un esprit de partenariat pour mener à bien ce projet que nous souhaitons exemplaire » explique Jérémy Descamps, Responsable de Programmes chez Dubois Promotion.

« En 2018, 57% des transactions tertiaires sur la métropole Lilloise ont porté sur des immeubles neufs, et nous avons observé d’excellents délais d’absorption sur les VEFA » concluent Xavier Hugot et Thibaut Montois chez BNP Paribas Real Estate Lille.

BNP Paribas Real Estate à Lille conseillait vendeur et acquéreur, dans le cadre d’un mandat co- exclusif. Quaero Capital était conseillée par Me Benjamin Noblinski de l’étude VXL Notaires et par Frédéric Invernizzi (Valorisation et Développement) pour l’audit technique. Dubois Promotion était conseillé par Me Delphine Godet de l’étude Notariale Prouvost & Associés.