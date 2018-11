La transaction s’est faite via une cession de contrat de crédit-bail.

Livré en 2017, le G5 a été intégralement commercialisé par les équipes de Keys Asset Management à des entreprises de premier plan telles que Foncia et IBM.

Cushman & Wakefield à Bordeaux conseillait vendeur et acquéreur, dans le cadre d’un mandat exclusif.

Par ailleurs, Quaero Capital était conseillé par Me Benjamin Noblinski de l’étude VXL Notaires et par la S.C.O pour l’audit technique. Keys Asset Management était assisté par l’Etude Rochelois (Me Paoli).