Une dynamique d’investissement dans l’immobilier d’enseignement

Après l’acquisition des locaux historiques du Cours Florent, QUAERO CAPITAL conclut une nouvelle opération en ralliant le campus de l’ISIT à son portefeuille pour un volume d’acquisition de l’ordre de 18 millions EUR. C’est une nouvelle étape dans le développement de ce fonds dédié à l’immobilier d’enseignement, lancé par QUAERO CAPITAL en 2021 avec une taille cible de 200 millions EUR. L’immeuble de 4 360 m², situé à Arcueil au pied du RER B Laplace et de la Maison des Examens, accueille l’école ISIT, établissement spécialisé dans le management interculturel, et notamment dans la traduction, l’interprétariat et le droit international.

« Nous poursuivons notre développement sur la thématique de l’éducation en déployant toujours plus de moyens. Cette opération à 18 millions EUR marque une montée en puissance de nos investissements, alors que nous misons sur un secteur porteur et fortement inscrit dans une démarche ESG » précise Olivier Lutz, Head of Real Estate chez QUAERO CAPITAL.

Une acquisition à forte portée sociale

L’investissement n’est pas anodin pour QUAERO CAPITAL, animé depuis ses débuts par les questions ESG. En effet, sur la moyenne de 900 étudiants de l’établissement, 63% sont boursiers, reflet d’une population mixte et d’un enseignement inclusif. En sa qualité d’association loi 1901 et de membre de l’EESPIG (Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général), l’ISIT est soutenue par l’Etat et reconnue d’utilité publique. Une volonté d’associer investissement responsable et enseignement, deux enjeux de société.

Dans le cadre de cette transaction, l’acquéreur était conseillé par JLL (Patrice Tibo), VXL Notaires (Me Noblinski) et le financement bancaire est assuré par le groupe BRED Banque Populaire (Laurence Trunel / Henri Clavier).