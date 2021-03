Dans le cadre du projet de modernisation de l’immeuble « Lumière », Primonial REIM a confié à Comet Meetings le soin de repenser entièrement les lieux et usages de 5 000 m² du bâtiment. Ce dernier est situé au cœur du 12e arrondissement de Paris. Plus grand immeuble privé de bureaux de la capitale, « Lumière » compte 100 000 m2 de bureaux et accueille 7 500 collaborateurs issus de grandes entreprises et administrations.

À l’heure où de plus en plus d’entreprises réfléchissent à une nouvelle organisation de travail, Comet a imaginé pour « Lumière » de nouveaux services à la hauteur de prestations hôtelières et l’organisation d’événements festifs permettant de fédérer les équipes (programme événementiel dédié aux collaborateurs, service de conciergerie, barista, accueil « nouvelle génération »,...). Les espaces seront également entièrement réorganisés, avec notamment la création de salles de réunion mutualisées, réservées aux différents locataires et la mise à disposition d’un plateau de bureaux en flex office de 2 600 m². Comet a également conçu l’application digitale « Cosmos » dédiée aux utilisateurs de l’immeuble pour faciliter l’accès à ces nouvelles prestations.

Comet Meetings dévoilera pour la première fois, en avril 2021, sa nouvelle offre « Hospitality » au sein de « Lumière ». Cette solution imaginée par Comet, unique sur le marché, propose aux propriétaires d’immobilier tertiaire de les accompagner dans la création d’expériences inédites pour les utilisateurs. Un enjeu, plus que jamais d’actualité dans le contexte actuel favorisant le télétravail, de transformer ces lieux de travail en un vrai levier d’attraction et de rétention des talents.

« Cette nouvelle solution « Hospitality » constitue la première pierre d’une nouvelle proposition de valeur que nous allons déployer pour les utilisateurs de « Lumière ». Au-delà des espaces de bureau proprement dits, les enjeux de l’immeuble de demain résideront dans l’expérience qu’il proposera à ses utilisateurs d’une part et, d’autre part, dans sa capacité à répondre aux enjeux de flexibilité des usages à l’échelle d’une journée, d’un mois ou d’une année » souligne Charles Ragons, Directeur de l’Asset Management de Primonial REIM.

« Nous sommes convaincus que, demain, l’immeuble de bureau sera hybride : un mélange de stabilité et de flexibilité, d’espaces privés et de lieux ouverts. Avec cette nouvelle activité « Hospitality », nous voulons accompagner les grandes entreprises et les acteurs de l’immobilier tertiaire en étant leur partenaire unique dans la conception des espaces et l’opération des services. » précise Victor Carreau, CEO et co-fondateur de Comet Meetings.

« Nous sommes fiers de la confiance que nous accorde Primonial REIM pour les accompagner dans ce projet immobilier d’envergure. Ensemble, nous travaillons à redéfinir les contours de cet immeuble de bureaux emblématique de Paris et avons hâte que les collaborateurs puissent expérimenter les nouveaux espaces et services innovants que nous avons imaginés » témoigne Matthieu Nicoletti, Directeur du développement immobilier de Comet Meetings.

« Lumière » accueillera également un nouvel espace Comet Meetings de 2 200 m2 fin 2021 - le 6ème à Paris - et sera ouvert aux entreprises externes.

Comet Meetings accélère le développement de son offre Hospitality

Pionnier parmi les acteurs du « Future of Work », le concept de Comet Meetings est né de l’intuition des fondateurs que le bureau-siège social, avec l’évolution de la société et des modes de travail, allait devenir un lieu de rencontre et de collaboration pour les collaborateurs et un véritable levier de flexibilité pour les entreprises.

Comet Meetings intervient tant sur les espaces de travail, en concevant des lieux de réunions et séminaires d’un nouveau genre à Paris - prochainement à Bruxelles et Madrid - que sur le contenu de ces moments de travail collaboratifs.

Depuis le début de la crise sanitaire en Mars 2020, et alors que le télétravail s’est généralisé pour une grande majorité́ d’entreprises, l’organisation du travail connaît une mutation sans précédent. Fort du savoir-faire acquis depuis sa création en 2016 et face aux nouvelles réflexions de ses clients, Comet Meetings a accéléré le développement de sa seconde branche d’activité : Hospitality. Désormais, elle aide également les entreprises à réinventer leurs moments de collaboration en leur fournissant des solutions de réunion (physique, virtuelle ou hybride) et en repensant leurs actifs immobiliers, afin qu’ils répondent véritablement aux besoins du XXIème siècle.

À travers Hospitality, Comet propose une nouvelle vision du lieu de travail : des surfaces de bureaux privatives, des salles de réunion et des bureaux à la demande ainsi qu’un panel d’animations et de services pour renforcer le bien-être et créer un véritable sentiment d’appartenance. Un ensemble de services utilisateurs disponibles directement depuis Cosmos, l’application mobile développée par les équipes Comet.