UN IMMEUBLE A L’ARCHITECTURE UNIQUE QUI OFFRIRA DES STANDARDS INTERNATIONAUX ET UN LARGE PANEL DE SERVICES A SES FUTURS OCCUPANTS

D’une surface totale de plus de 8 000 m² répartis sur 8 niveaux, l’immeuble offrira des prestations et services de qualité : de grands plateaux lumineux, 1 200 m² de terrasses et jardins, un rooftop accessible aux futurs occupants, des salons connectés, un rez-de-chaussée ouvert avec un espace « Coffee & Work ».

L’immeuble CINETIKA, réalisé par BRICQUEVILLE et conçu par le cabinet d’architecte DGM & Associés, proposera une signature architecturale innovante grâce à son linéaire de façade de 60 mètres en lames ajourées pour un jeu cinétique permettant de visualiser 3 images différentes selon l’angle de vue.

Il visera des niveaux de certifications environnementales élevées : « NF Bâtiments tertiaires neufs, démarche HQE » niveau Excellent et « BREEAM International New Construction 2016 » niveau Very Good.

UNE LOCALISATION STRATEGIQUE AU CŒUR DU GRAND PARIS

L’immeuble bénéficiera d’une visibilité exceptionnelle grâce à sa façade en bordure de périphérique et son excellente localisation aux portes de Paris dans l’un des secteurs les plus recherchés de la première couronne Nord à Saint-Ouen, pôle tertiaire attirant de grands utilisateurs à la recherche d’une implantation proche de centres décisionnels majeurs.

Disposant d’une double adresse, CINETIKA jouira d’une excellente desserte par les transports (Métro 4, tramway T3b) et d’une accessibilité routière aisée.

Grégory Frapet, Président du Directoire de Primonial REIM, déclare : « CINETIKA s’inscrit dans la stratégie de Primonial REIM d’investir dans des immeubles de bureaux bénéficiant d’une forte centralité avec un haut niveau de prestations que ce soit en termes de qualité et d’efficience du bâtiment ou de services intégrés pour le plus grand confort et le bien-être des futurs occupants des lieux. »

Primonial REIM a été conseillé dans le cadre de cette acquisition par l’office notarial Wargny-Katz (Me Justine N’Diaye) pour la partie notariale et la société Etyo pour la partie technique. La société Bricqueville était conseillée par l’office notarial 14 Pyramides (Me Xavier Lièvre) et accompagnée par BNP CAPI. Cette transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate.