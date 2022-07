Afin de tenir compte de la valorisation de son patrimoine, Primonial REIM France augmente, pour la 4e année consécutive, le prix de souscription de sa SCPI Primofamily, qui passe de 200 euros à 204 euros. Ces nouvelles conditions, détaillées dans la note d’information de la SCPI, s’appliquent à compter du 1er juillet 2022.

Cette nouvelle augmentation du prix de la part de la SCPI Primofamily valide la stratégie du fonds qui consiste à acquérir un patrimoine européen composé majoritairement d’immobilier résidentiel auquel s’ajoute une poche d’immobilier « géré », à travers notamment des investissements dans l’hôtellerie.

Avant même le lancement de la SCPI Primofamily en 2018, les équipes du département Recherche & Stratégie de Primonial REIM France avaient analysé les territoires d’investissements résidentiels les plus porteurs en Europe et anticipé la création de valeur future. Aujourd’hui, dans un contexte inflationniste, l’immobilier résidentiel, de par son profil défensif, reste l’une des classes d’actifs « valeur refuge ».

Stéphanie Lacroix, Directrice Générale de Primonial REIM France, déclare : « Depuis 2018, le résidentiel est devenu la deuxième classe d’actifs immobiliers en termes de volume d’investissement en Europe, juste derrière le bureau. Ce fort attrait des investisseurs pour le résidentiel a notamment contribué à maintenir la dynamique du marché et à valoriser les biens détenus en portefeuille. Nos équipes restent très sélectives dans les investissements réalisés et attentives à la sélection des marchés qu’elles croient les plus porteurs à moyen et long terme de manière à favoriser la régularité des revenus et la valorisation potentielle du capital au profit des associés de la SCPI Primofamily. »