Primonial REIM France acquiert un immeuble mixte situé en plein cœur de Paris, au 28 rue Tronchet dans le 9ème arrondissement, auprès de FF GROUPE, détenu par Franklin FREY.

L’actif est détenu par le club deal Preim Private 2, deuxième fonds de la gamme réservée à la clientèle professionnelle de Primonial REIM France. Construit au début du XIXe siècle, cet actif a fait l’objet de 2 années de rénovation complète par FF GROUPE, pour s’achever en février 2022. Il développe une surface totale d’environ 1 000 m2, dont environ 45% de bureaux et 40% de logements, avec un commerce en pied d’immeuble (15%). Grâce à sa mixité importante, l’immeuble est résolument ouvert sur la ville pour répondre aux divers besoins urbains, dans un environnement exceptionnellement dense en commerces, services et lieux de destination et de tourisme.

L’actif bénéficie en effet d’une localisation exceptionnelle, au cœur du QCA (Quartier Centre des Affaires), entre Les Grands Magasins Haussmann et la Place de la Madeleine, secteur historiquement dynamique et plébiscité par les grands utilisateurs. L’immeuble dispose également d’une très bonne accessibilité et offre des prestations de grande qualité sur ses trois typologies.