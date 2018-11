En novembre, on note une évolution sensible des conditions de crédit avec à la fois quelques remontées de taux et un léger durcissement des critères d’octroi de prêts, mais pour certains profils uniquement. Vousfinancer, réseau de 190 agences de courtage en crédit, dévoile ainsi les résultats d’un sondage interne auprès de ses courtiers faisant état d’un durcissement des conditions d’octroi de crédit dans certaines régions… Reste à savoir si cette évolution propre à la fin de l’année ou si elle se poursuivra en 2019…

Des remontées de taux pour certains profils mais encore d’importantes décotes pour d’autres

En novembre, on assiste pour la 1ère fois depuis le début de l’année à de réelles remontées des taux affichés dans quelques banques, allant de 0,05 à 0,20 % selon les établissements et les profils. Reste que ces remontées ne concernent souvent que certaines durées ou profils et sont même parfois accompagnées de baisses sur d’autres durées ou certaines tranches de revenus, en fonction des profils ciblés par les banques en question.

Les taux moyens ne sont pas encore impactés par ces quelques hausses. Ils restent stables à 1,30 % sur 15 ans, 1,50 % sur 20 ans et 1,70 % sur 25 ans mais avec des taux planchers toujours très bas négociés à 0,70 % sur 15 ans, 0,85 % sur 20 ans et 1,30 % sur 25 ans pour les meilleurs profils.

« En cette fin d’année, les banques accordent toujours des taux record, mais uniquement aux profils qui les intéressent, à un moment où elles ont, pour la plupart, atteint leurs objectifs de production de crédit. Cela explique aussi qu’elles soient plus restrictives pour certains profils considérés comme moins prioritaires ou moins rentables pour elles… Finalement, en cette fin d’année, les écarts de taux et d’accords de prêt se creusent selon les profils, certains se voyant refuser un crédit par manque d’apport notamment, et d’autres obtenir à l’inverse des taux record grâce à un bon niveau d’épargne et de revenus » explique Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

L’enquête Vousfinancer sur l’évolution des taux et les conditions d’octroi de prêt au plus près des emprunteurs

Au-delà des barèmes de banques reçus et afin de mieux connaitre la situation au plus près des emprunteurs, Vousfinancer a réalisé du 24 au 31 octobre une enquête interne auprès de ses 190 agences, sur l’évolution récente des taux et les conditions d’octroi de crédits de leurs partenaires bancaires locaux.

Ainsi, les deux tiers (66%) des courtiers Vousfinancer ont constaté récemment une hausse des taux de leurs partenaires bancaires, même si pour 20 % d’entre eux, ces hausses ne sont pas toujours appliquées dans les faits. A l’inverse, pour 1/3 des courtiers, localement, sous l’effet notamment de la forte concurrence interbancaire, les banques n’ont pas augmenté leurs taux de crédits.

En parallèle, 73 % des courtiers Vousfinancer arrivent toujours à négocier d’importantes décotes de taux auprès de leurs partenaires bancaires, mais près d’un tiers a quand même le sentiment que les banques sont plus attentives à leurs marges en cette fin d’année….

Comment expliquer cela ? Avec la hausse de la demande de prêt constatée depuis la fin du 1er trimestre 2018, les banques ont accordé beaucoup de crédits, à des taux très bas et certaines ont déjà atteints leurs objectifs. Selon près de 20% des courtiers Vousfinancer, leurs partenaires bancaires ont totalement atteint leur objectif de production de crédit, et selon 65 % d’entre eux, ils les ont atteints à 75%. Seuls 18 % de nos courtiers pensent que les objectifs ne sont atteints qu’à moitié…