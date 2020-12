Il s’agit d’un actif hôtelier pour un montant total de 6m€. Situé à Mataro à proximité de Barcelone, il est déjà loué par B&B Hotels pour une durée ferme de 15 ans.

Cette première acquisition porte sur un établissement hôtelier catalan composé de 108 chambres répartis sur près de 3 500 m².

Situé au cœur du parc technologique « Tecnocampus » à proximité immédiate de la plage, il bénéficie d’un accès privilégié à la gare ferroviaire qui permet de rejoindre le cœur de Barcelone en moins de dix minutes.

Il est exploité par le groupe B&B Hotels pour une durée ferme de 15 ans. Cette chaîne hôtelière, leader dans le secteur Budget & Economie, est notamment reconnue pour son concept mêlant confort, design et services de haute qualité à prix attractif. Des travaux de réaménagement intérieurs sont actuellement en cours, l’ouverture est prévue pour le premier trimestre 2021.

Cette transaction a été finalisée avec l’exploitant B&B HOTELS, leader sur son marché et bénéficiant d’une expertise reconnue en Europe. La signature d’un bail ferme de 15 ans renouvelable permet une visibilité à long terme des revenus locatifs et des rendements potentiels pour les investisseurs de la SCPI.

Dans cette transaction, PERIAL AM a été assistée par le cabinet d’avocats Ashurst et Resource Capital Partners.

Une seconde acquisition, un établissement de santé situé aux Pays-Bas, est en cours.

PF Hospitalité Europe : une réponse aux évolutions sociétales européennes très bien accueillie par le marché

La période de souscription sponsor initiée au mois d’octobre pour le lancement de PF Hospitalité Europe, puis le déploiement de la commercialisation sur tous les réseaux, ont trouvé écho auprès des épargnants avec près de 20M€ de souscriptions réalisées dès le premier mois de collecte.

« Lancement réussi pour notre SCPI PF Hospitalité Europe ! » se félicite Eric Cosserat, Président de PERIAL Asset management. « Cette première acquisition s’inscrit pleinement dans notre stratégie qui intègre les critères ESG dès l’acquisition, puis dans la gestion des immeubles de nos fonds. Nous en sommes convaincus, la création de valeur passe aujourd’hui par des véhicules porteurs de sens et de performance. En répondant aux évolutions démographiques et sociétales des grandes métropoles européennes et au vu de l’engouement suscité depuis deux mois chez les épargnants, PF Hospitalité Europe en est l’illustration parfaite. ».

PF Hospitalité Europe a un objectif de DVM* de 5% par an.