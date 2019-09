Tous les mois, Meilleurtaux.com, courtier en crédit immobilier, dresse son palmarès mensuel des meilleurs taux et du pouvoir d’achat immobilier dans les 20 plus grandes villes de France.

« Les chiffres sont toujours très bons, en effet entre le début de l’été et maintenant, le pouvoir d’achat immobilier a globalement progressé en France et n’a baissé que dans 3 villes seulement » observe Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux.com « La baisse des taux continue, dans la très grande majorité des cas continue d’avoir un effet très positif sur la surface achetable, avec seules 3 villes en recul : Le Mans, Toulouse et Lyon.. » ajoute-t-elle.

Calculs effectués avec les taux relevés pour les excellents dossiers Meilleurtaux (apport, revenus, âge...) entre le 01 et le 18 septembre, hors assurance ** source : (seloger.com baromètre LPI)

Pouvoir d’achat immobilier pour 1 000 € de mensualité sur 20 ans calculés avec le taux fixe sur 20 ans.

Dans le détail

Entre Juillet et septembre, seules 3 villes perdent des m² habitables à iso remboursement ; il s’agit de Le Mans, Toulouse et Lyon avec respectivement une perte de 7m² pour la première et 1 seul petit m² pour les 2 autres, soit une quasi-stabilité.

Ensuite, la plus forte hausse de pouvoir d’achat immobilier est enregistrée au Havre (+5m²), suivie ensuite de Saint-Etienne (4m²) et Grenoble (3m²). Plusieurs villes parmi lesquelles Angers, Nice, Marseille, Reims et Strasbourg gagnent 2m². Quasi-stables ou stables avec une évolution entre 0 et 1m² : Nantes, Paris, Bordeaux, Rennes, Montpellier, Dijon et Toulon.

Côté classement

Pas de changement sur le podium et pour le 4ème qui restent : Saint-Etienne, Le Mans, Le Havre et Nîmes. A partir de la 6ème place, premier changement avec Reims qui passe devant Toulon. Pas de changement de la 9ème à la 11ème place avec Grenoble, Marseille qui suit à 9m² d’écart, à 2m² d’écart de Montpellier, suivie de Lille qui repasse devant Toulouse. Viennent ensuite Strasbourg, puis Nantes et Rennes ex-aequo. Les 4 derniers du classement restent donc les mêmes à savoir Nice, Lyon, Bordeaux et Paris,

Meilleurs taux négociés : de nouveaux records

Toujours beaucoup de décotes et sur tous les profils. Cependant, si les records autour de 0,90% concernent quasi-principalement les dossiers plus haut de gamme, les dossiers plus traditionnels obtiennent également des financements exceptionnellement bas.

Quelques exemples de belles négociations

0,90% sur 20 ans pour un prêt de 140 000 euros. Crédit obtenu par divorcé, 46 ans, gagnant 3500€ nets par mois, sans aucun apport à Albi.

0,85% sur 25 ans pour un prêt sur 25 ans. Crédit obtenu par un couple, gagnant au total 6500€ nets par mois, avec 10 000€ d’apport, qui achète sa résidence principale près de Strasbourg.

0,35% sur 10 ans, revenus 10 000€ nets/mois à 2, couple, prêt de 300 000€ avec 10% apport et 225 000€ épargne après opération. Achat d’une RP à Aurillac.

0,49% sur 10 ans pour un rachat de 441 000 euros. Crédit obtenu par un couple, gagnant 25 000€ nets par mois à Paris.

0,95 % sur 22ans, montant du prêt : 245 000 euros, 25000€ d’apport, revenus mensuels nets du couple : 4000 euros à Arras.

0,95 % sur 18 ans, montant du prêt : 218 000 euros, 40 000€ euros d’apport, revenus mensuels nets du célibataire : 3500€ à Vaulx en Velin.

1,12 % sur 20 ans, montant du prêt : 99 800 euros, pas d’apport dans le financement mais 12 000€ euros d’épargne après opération, revenus mensuels nets du célibataire : 1800€/mois à Agen..

1,05 % sur 25 ans, montant du prêt : 190 000 euros, apport 1 500€, revenus nets mensuels couple : 7800€ à Bron (Rhône-Alpes)