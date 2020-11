Rendement Locatif revient sur cette ville pour expliquer l’attrait grandissant des investisseurs et livre quelques conseils aux investisseurs.

Située à l’Est de Lyon, à proximité directe du parc de la tête d’or, Villeurbanne attire touristes et promeneurs. Plusieurs festivals y sont organisés chaque année. La ville bénéficie également des événement se déroulant à Lyon (Nuits Sonores, le Festival Lumières...etc) durant lesquels il est compliqué de se loger. Villeurbanne représente alors une bonne solution grâce à sa proximité directe avec la ville lumière.

La ville bénéficie également de nombreux projets urbains en cours tel que Grandclément-gare qui prévoit d’un nouveau quartier à vivre. Situé dans l’ancienne zone industrielle, le quartier va évoluer vers davantage de mixité entre l’habitat et les activités économiques. Son aménagement va s’organiser autour d’un grand parc urbain de plusieurs hectares étendu à partir de l’actuelle promenade de la gare. En parallèle, la ligne de bus permettant d’aller directement à Lyon sera réaménagée pour s’y rendre plus rapidement et fréquemment.

« Pour réaliser un rendement intéressant à Villeurbanne, les investisseurs locatifs peuvent compter sur les jeunes actifs, à la recherche de T2/T3 avec petits extérieurs qui feront que le bien sera loué plus facilement. Proposer des locations meublées facilitera également la location comme le rendement » explique Bassel Abedi, fondateur de Rendement Locatif.