Patrick Ollier, Ancien Ministre, Maire de Rueil-Malmaison et Président de la Métropole du Grand Paris, entouré de Stéphane Amine Président-Directeur Général du Groupe Inovalis Advenis, Christian Terrassoux, Président Fondateur de Pitch Promotion et François Eyraud, Directeur Général de Danone Produits Frais France ont posé la première pierre de l’immeuble Convergence, future nouvelle adresse de Danone en France, qui rassemblera 1600 personnes.

Convergence, un programme développé par Inovalis SA et Pitch Promotion SNC, a fait l’objet de la signature d’un BEFA (Bail en État Futur d’Achèvement) par Danone pour une durée ferme de 12 ans. L’ensemble immobilier est construit par Eiffage Construction. La démolition de l’existant est maintenant achevée, la mise en place des fondations a débuté à l’automne pour une livraison prévue au premier semestre 2020. Il développera alors 25 100 m² de bureaux sur 7 étages, avec 250 m² de commerces.

Situé au 17-19 rue des Deux Gares à Rueil-Malmaison, Convergence occupe une position stratégique et très visible, à quelques mètres de la station du RER A, directement relié au quartier tertiaire Rueil-sur-Seine.

Une architecture qui allie efficacité technique et harmonie visuelle

Conçu par les Studios d’Architecture ORY & Associés, l’immeuble Convergence est le résultat d’un parti-pris architectural résolument contemporain, visant une intégration cohérente au cœur d’un quartier en pleine mutation. La volumétrie de l’immeuble est caractérisée par ses formes douces et arrondies comme une invitation concrète à la vie. Quelques saillies et porte-à-faux accentuent les ondulations du dessin général de la façade.

« Avec cet immeuble, nous atteignons une véritable convergence du passé et du présent, du gabarit et de l’écologie » souligne Michel de Coligny, architecte associé. « Convergence sera un grand centre d’affaires, véritable porte du quartier, agréable à vivre pour ses utilisateurs tout en offrant des espaces de détente aux riverains. »

Organisés autour d’un patio central faisant la part belle à la végétation, les sept niveaux de bureaux sont reliés à deux halls d’accès traités en transparence sur toute la hauteur de la façade. Le 7e étage bénéficie de vastes terrasses, d’espaces de réunion et de réception.

Une attention particulière a naturellement été portée aux performances environnementales et énergétiques de l’immeuble. La conception de cet immeuble est certifiée NF HQE Bâtiments Tertiaires (référentiel 2015 - niveau « Excellent »). Il vise également la certification BREEAM (référentiel BREEAM NC International 2016 - niveau « Very Good »).

Un design intérieur totalement orienté sur la qualité d’accueil et le confort de vie

L’architecture intérieure et les aménagements de Convergence ont été confiés au Studio Jean-Philippe Nuel qui relève le challenge de mettre en pleine synergie espaces de travail et lieux de vie.

Dès l’entrée de l’immeuble, la douceur des formes, la dynamique des couleurs et l’abondante lumière naturelle évoquent la sensation de convivialité. Convergence est conçu pour le bien-être de ses utilisateurs.

Dans les étages, espaces ouverts d’échelle variable, salles intimistes ou zones de convivialité et d’échanges répondent alternativement aux usages ponctuels des occupants dans leurs nouveaux modes de travail : réunion informelle, bureau nomade, besoins collaboratifs plus larges…

Au rez-de-chaussée, la pause-café et la prise des repas s’envisagent dans des lieux ouvrant sur la verdure qui s’affranchissent des codes traditionnels de la restauration d’entreprise. Avec leur décoration en matériaux naturels et chaleureux, ils contribuent activement à « l’esprit Convergence » et à la qualité de vie au travail.

Jean-Philippe Nuel, architecte d’intérieur, précise ainsi très justement : « Optimisme, générosité et bien-être… l’architecture intérieure de Convergence est la matérialisation de valeurs prônées par les entreprises les plus dynamiques. »

Stéphane Amine et Christian Terrassoux concluent : « Ce projet, sur lequel nos équipes travaillent depuis longtemps ensemble devient enfin réalité. Les travaux de construction démarrent avec une entreprise générale Eiffage Construction, qui nous permet d’assurer une livraison dans les temps à Danone, qui libère des surfaces sur plusieurs sites de la région parisienne. Ces travaux se font en étroite liaison avec les services techniques de la Ville et les associations de riverains. Nous sommes fiers de lancer cette opération majeure dans l’ouest parisien et sur une commune dont l’image et l’attrait économique ne sont plus à démontrer pour un locataire de renommée mondiale ».

François Eyraud commente : « Convergence est bien plus qu’un projet immobilier, bien plus que de nouveaux bureaux. Ce projet nous questionne sur de nouvelles façons de travailler plus transversales. Ce nouveau siège devra incarner l’image et la mission de Danone en France, exprimer nos ambitions en matière de révolution de l’alimentation, stimuler les idées, l’innovation et la collaboration. »