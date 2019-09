Vendredi 13 septembre, Jean-François Gapillout, Directeur Général Région Sud-Est - Pitch Promotion ; le Président du CCAS, Maire de Béziers ; le Président de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée ; la Vice-présidente du Conseil Départemental ; la Déléguée départementale adjointe de l’Hérault et responsable unité sanitaire et relations usagers à Agence Régionale de santé et Emmanuelle Ménard, Députée de l’Hérault, ont inauguré la résidence « CAP’DOMITIA » dans la ZAC de l’Hours à Béziers. Elle développe 39 logements en accession libre, 60 chambres en EHPAD, des locaux d’activités et de services en rez-de-chaussée ainsi que 71 places de stationnement réparties sur deux niveaux de sous-sol.

Un programme qui multiplie les usages…

Les trois derniers étages du programme sont réservés à l’habitat tandis que les étages inférieurs accueillent l’EHPAD de 6 300 m². En rez-de-chaussée, un espace de locaux d’activités et de services s’étend sur une surface de 840 m².

Les 39 appartements, qui vont du studio au 3 pièces, disposent d’une entrée privative. Les logements bénéficient d’un éclairage optimal grâce à l’orientation plein sud du programme. De larges terrasses s’inscrivent dans le prolongement des logements et les appartements sur le toit offrent une vue panoramique sur la ville.

Les séjours spacieux peuvent également être modulés en fonction des besoins de ses occupants.

…. à l’architecture contemporaine

Dessinée par le cabinet de Jean-Louis MICHEL, la résidence offre une façade contemporaine avec ses décrochés.

Les terrasses et balcons rythment la façade dont la perspective est soulignée grâce aux couleurs chaudes qui habillent le programme.

Inscrit dans une démarche environnementale, le programme répond aux dernières normes et certifications thermiques.

…au cœur d’une zone dynamique : la ZAC de l’Hours

Située au Sud-Ouest de Béziers, la ZAC de l’Hours constitue un pôle de vie diversifié. Bénéficiant de la proximité du centre historique de la ville de Béziers, cette zone accueille de nombreux commerces, le nouveau siège administratif de l’agglomération et le complexe Le Polygone, la plus grande surface commerciale à ciel ouvert de l’Ouest de l’Hérault qui comprend plus de 100 commerces répartis sur 40 000 m². Ce quartier accueille également la nouvelle cité judiciaire. La proximité avec la gare TGV de Béziers participe au dynamisme de ce quartier.