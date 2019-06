Elle développe 40 logements, dont 23 en accession libre et 17 logements intermédiaires gérés par CDC Habitat, filiale de la Caisse des dépôts et consignations.

Une programmation mixant accession libre et habitats intermédiaires

Le programme immobilier a fait l’objet d’un concours par le groupe SERM SA3M (aménageur) et la Mairie de Saint-Brès. Pitch Promotion s’est distingué avec une programmation équilibrée et par la qualité de sa démarche environnementale (Label RT2012 – 10 %).

Les appartements, du studio au 5 pièces, bénéficient d’un éclairage optimal dans des intérieurs confortables et fonctionnels. Des terrasses généreuses ou jardins privatifs s’inscrivent dans le prolongement des logements offrant des vues sur les essences méditerranéennes entourant la résidence.

L’ensemble de l’opération a trouvé preneur avant la fin des travaux, confirmant le succès de « CANTOS ».

Un ensemble contemporain et harmonieux

Le cabinet BPA Architecture s’est inspiré des innovations de l’habitat pour combiner allure et originalité par des terrasses sur le toit aux lignes singulières, épurées et astucieuses.

Avec son architecture aérienne et élancée, le programme immobilier, résolument contemporain, s’ouvre sur une nature environnante respectée. Les grandes terrasses rythment les façades, les lignes horizontales des balcons et des garde-corps s’harmonisent avec élégance à la verticalité des retraits et avancées. Elles offrent un contraste avec l’inclinaison des toitures en zinc.

Avec des matériaux respectueux de l’environnement, la résidence s’inscrit dans une démarche écologique en proposant un habitat durable et sain. Les matériaux ont été choisis pour leur qualité et leur durabilité.