Ce jour, Stéphane DALLIET, Président-Directeur Général de Pitch Promotion et Denis LARGHERO, Maire de Meudon et Vice-Président du Département des Hauts-de-Seine, ont inauguré la résidence « Esprit Rodin » développant 20 logements et 2 maisons de ville en accession libre ainsi que 30 places de stationnement sur les hauteurs de Meudon à une dizaine de mètres seulement du Musée Rodin et son jardin luxuriant.

22 logements d’exception dans l’une des communes de l’Ouest parisien les plus prisées

À l’angle de l’avenue Auguste Rodin et de la rue du lieutenant Batany à Meudon, « Esprit Rodin » allie harmonieusement 20 appartements, déclinés du studio au 4 pièces et 2 maisons de 4 et 6 pièces sur une surface de plancher totale de 1 486 m².

La résidence est bordée par des jardins d’agrément proposant des arbres aux différentes essences et des arbustes d’ornement afin de préserver l’intimité des appartements en rez-de-chaussée. En étage, « Esprit Rodin » multiplie les espaces extérieurs, les balcons, loggias et terrasses offrant des vues dégagées sur la commune. Les maisons de villes se prolongent sur des espaces extérieurs, dont une spacieuse terrasse sur le toit.

Une diversité architecturale : entre classicisme des années 30 et modernité

Conçue par l’agence Architecture AML – Pierre Lasalle, la résidence se différencie par sa modernité et son architecture rappelant le style des années 1930 : les façades se distinguent par une association élégante de matériaux nobles et leur jeu de couleurs. Les pierres grises et les panneaux aspect bois du parement lui confèrent une touche d’authenticité.

« Esprit Rodin » est rythmée, en outre, par de nombreux jeux de retraits et d’avancées ainsi que par un ensemble vitré rappelant les bow-windows d’autrefois apportant une lumière naturelle dans les appartements.

La démarche qualité environnementale engagée dans ce programme est le niveau RT 2012.

Balade culturelle pour penser à Rodin

Vie de quartier. Outre la villa des Brillants, acquise en 1893 par Auguste Rodin et son parc imposant, le quartier Val-Fleury dispose de nombreux atouts qui en font un cadre de vie résidentiel privilégié : on y trouve de nombreuses infrastructures scolaires, des commerces de proximité, des équipements culturels et sportifs, sans oublier le parc Paumier et ses agréables promenades. À quelques minutes de la résidence, le centre commercial des 3 Moulins dispose de plus de 40 boutiques et restaurants.

Accessibilité. La commune bénéficie d’un maillage de transports en commun diversifié : le RER C « Gare de Meudon Val-Fleury », la ligne N « Gare de Meudon » et le Tramway T2 « Meudon Val-de-Seine » à quelques minutes à pied et rendent le centre de Paris accessible en 30 minutes.