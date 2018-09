Un nouvel hôtel de 134 chambres, au cœur du quartier animé des Batignolles

Situé à proximité immédiate de la ZAC des Batignolles et à 600 mètres de la gare de Pont-Cardinet, l’hôtel Mercure Paris 17 Batignolles est composé de 134 chambres pouvant accueillir 268 personnes, ainsi que d’un bar-salon et salle de petits déjeuners d’une capacité de 113 personnes.

Un chantier réalisé en 22 mois, clés en main

Pitch Promotion a démarré les travaux de curage et de dépollution en juillet 2016. « L’établissement 4 étoiles a été livré le 30 mai 2018, soit 22 mois après le début de travaux. Au total 20 entreprises sont intervenues pour réaliser cet hôtel de grand standing, indique Christian Terrassoux, Président-Fondateur de Pitch Promotion. Pitch Promotion aura livré près de 580 chambres d’hôtel depuis 3 ans », poursuit-il.

De nombreuses chambres disposent d’un balcon offrant de belles vues sur la ville, et l’hôtel 4 étoiles jouit en outre d’un patio agrémenté d’espaces paysagers et d’une terrasse avec vue panoramique sur Paris. « Depuis son ouverture le 5 juin, le taux d’occupation est élevé et les retours des clients sont très positifs pointant un excellent rapport qualité/prix sur les prestations proposées », rapporte Olivier Quintin, le General Manager de l’hôtel.

Le « Bar à Bourgogne », de belles appellations de la région Chardonnay, Pinot Noir… Depuis 3 mois, les clients de l’hôtel ont déjà pu apprécier le « Bar à Bourgogne » et son élégant patio, nourri des grands crus de la famille Jacquier. Depuis 4 générations, la famille Jacquier, propriétaire de l’hôtel, développe son art du bien recevoir, et sa passion pour la région Bourgogne et ses appellations emblématiques.

Une architecture soignée. L’hôtel Mercure Paris 17 Batignolles a été développé par l’agence Fernier & Associés (conception et exécution). L’agence d’architecture d’intérieure ADN a su donner une vraie personnalité à l’établissement, en apportant une décoration chic et contemporaine.