Pyramide d’Argent 2018, un nouvel ensemble de bureaux à l’architecture magistrale

Prix de l’Immobilier d’Entreprise aux Pyramides d’Agent 2018 organisées par la FPI région Ile-de-France et nommé aux Grand Prix SIMI 2018 dans la catégorie Immeuble de Bureaux Rénovés ou Réaménagement Particulièrement Innovant, cet immeuble, anciennement occupé par Orange d’une superficie initiale de 20 000 m², a été entièrement restructuré permettant une extension de 5 000 m² sur les 5 premiers niveaux.

Livré à Tishman Speyer France « Le Jour » développe à présent une surface de 25 000 m² répartis sur 13 niveaux. L’immeuble peut accueillir 2 250 personnes sur des plateaux de bureaux de 1 700 à 2 500 m² et propose deux offres de restauration et de très nombreux services. Son hall double hauteur donne accès à un espace boisé intérieur tandis que sa terrasse panoramique au dernier étage s’ouvre sur des vues remarquables sur les monuments parisiens.

De hautes performances pour un impact environnemental réduit

L’immeuble, conçu par Studios Architecture et l’Agence Bruther, répond aux standards des certifications environnementales HQE « Très bon », BREEAM « Excellent » et des labels BBC Effinergie et Biodivercity.

Une localisation exceptionnelle dans Paris intra-muros

Stratégiquement localisé, l’immeuble profite aussi bien de l’axe Montparnasse, qui le relie au centre de Paris, que des boulevards Maréchaux et du périphérique. En outre, « Le Jour » est desservi par de nombreux transports en commun et notamment par la ligne 13, dont la station « Porte de Vanves » située au pied de l’immeuble.

« « Le Jour » est un des rares immeubles neufs disponibles dans Paris intra-muros. Pitch Promotion est devenu un acteur majeur de la requalification d’immeubles tertiaires. Récompensé par une Pyramide d’Argent, nommé pour les Pyramides d’Or, cette opération marque le savoir-faire de Pitch Promotion pour la restructuration d’immeubles les rendant conformes aux règlementations les plus exigeantes en matière de développement durable. » conclut Christian Terrassoux, Président Fondateur de Pitch Promotion.