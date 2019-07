Stéphane DALLIET, Président-Directeur Général de Pitch Promotion, Olivier BONICEL, Président-Directeur Général de OB Développement, Jean-Paul FOURNIER, Maire de la Ville de Nîmes, Marie-Reine DELBOS, Adjointe au Maire de la Ville de Nîmes déléguée à l’urbanisme et Antoine COTILLON, Directeur Général de la SPL AGATE, Adjoint au Maire de la Ville de Nîmes délégué aux aménagements urbains, à la voirie et à l’éclairage public ont posé la première pierre de la résidence « Carré Palascio », développant 129 logements en accession libre dans le nouvel éco-quartier Hoche Université à Nîmes.

Pitch Promotion et OB Développement choisis par l’aménageur SPL Agathe et la Mairie de Nîmes pour le développement d’un programme immobilier ambitieux de 129 logements

Le projet immobilier a fait l’objet d’un concours par l’aménageur SPL Agathe et la Mairie de Nîmes. Il représente un enjeu majeur pour la ville et son agglomération puisqu’il s’intègre dans le projet d’aménagement du nouvel éco-quartier Hoche Université. Le projet porté par Pitch Promotion et OB Développement a été désigné lauréat en janvier 2018.

« Carré Palascio » accueille des appartements du studio au 4 pièces, ainsi que des logements en duplex aux derniers niveaux. Tous sont prolongés par des espaces extérieurs apportant une grande luminosité à l’habitation. Une architecture aérée, tournée vers la nature

Imaginés par l’architecte Antoine GARCIA DIAZ, les immeubles présentent un socle moderne en béton et des façades blanches, animées par des lignes horizontales et rehaussées par d’élégants garde-corps. Le dernier étage en attique, en retrait des façades et à la teinte plus foncée, vient alléger la perception d’ensemble de la réalisation.

La résidence présente un plan aéré et végétalisé, lui permettant de se fondre dans son environnement. La nature s’invite même jusqu’à la toiture : jardins partagés, lieux de convivialité et espaces paysagers pour les logements les surplombant.

Le programme immobilier atteint le niveau de performance énergétique RT 2012 -20%.

Nîmes, ville rayonnante

Nichée entre les montagnes des Cévennes et le littoral méditerranéen, la cité nîmoise séduit par la richesse de ses 2000 ans d’histoire. La capitale du Gard dévoile au fil des rues du centre-ville les trésors de son patrimoine : ses tours, ses fontaines, ses places et ses célèbres arènes, ont permis à la ville de décrocher le label mondial de Ville d’Art et d’Histoire. Outre ses remarquables monuments et sa vie culturelle, Nîmes bénéficie d’une situation géographique privilégiée, entre Montpellier, Avignon et Aix-en-Provence, et est desservie par une ligne TGV. Grâce à une politique de développement ambitieuse et la création de zones d’activités économiques, elle est par ailleurs devenue l’un des principaux pôles universitaires de la région.

Située à quelques minutes à pied à l’Est du vieux centre, « Carré Palascio » s’implante dans le nouvel écoquartier Hoche Université, un des projets majeurs de la ville, dont le bien vivre ensemble est la clef de voûte. Parfaitement relié à la ville et intégré à la région grâce au projet d’extension de la ligne T1 du réseau de bus tango+, la création de la ligne T2, et la construction d’une nouvelle halte TER, ce nouveau quartier s’articule autour de voies de circulation douce, qui facilitent l’accès au cœur de la ville, tout en favorisant les échanges.