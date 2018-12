Point d’entrée des Bassins à flot, « Quai des Caps » est un programme entièrement développé par PITCH PROMOTION et FAYAT Immobilier de près de 47 000 m² en plein cœur du renouveau de Bordeaux. Le programme comporte également, un hôtel 3 étoiles B&B de 124 chambres, un parking silo de 494 places, une résidence hôtelière à vocation sociale de 128 chambres, 9 570 m² de commerces et 13 970 m² de bureaux. Une page inédite dans l’histoire des Bassins à flot, avec en point d’orgue, la renaissance économique et culturelle du quartier.

PITCH PROMOTION et FAYAT Immobilier ont également signé une promesse de vente de l’ensemble du programme avec l’investisseur KEYS AM.