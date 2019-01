Mardi 18 décembre, Christian TERRASSOUX, Président Fondateur de PITCH PROMOTION et Marc LAGOUARDAT, Directeur Régional d’ENEDIS Limousin ont posé la première pierre d’un ensemble immobilier de bureaux de 5 519 m², dans le Parc Ester Technopole, rue Théophile Gramme à Limoges en présence de Gérard VANDENBROUCKE, Président de Limoges Métropole et d’Emile Roger LOMBERTIE, Maire de Limoges.

Une architecture épurée, à l’écriture sobre et soignée

L’ensemble immobilier comprend deux bâtiments disposés sur un terrain d’assise de 13 559 m² : un immeuble de bureaux de 4 655 m², positionné au centre de la parcelle, développant 4 niveaux et un bâtiment technique ACR « Agence de Conduite des Réseaux » de 864 m² de plain-pied, quant à lui positionné à l’arrière du terrain, au nord. L’ensemble immobilier, entièrement destiné à ENEDIS, propose également 259 places de stationnement dont 34 seront prééquipées pour recharger des véhicules électriques, 75 m² de locaux vélos, ainsi qu’une aire de tri et valorisation des déchets d’activité. Le bâtiment tertiaire en son RDC accueillera une cafétéria dotée d’une généreuse terrasse panoramique.

Conçus par le cabinet BVL Architecte, les deux bâtiments revêtent sur leur façade sud, un écrin métallique jouant entre plein et ajouré. L’aspect ajouré est induit par un jeu de brise soleil rythmant la façade, aussi marquée par un « fond de scène » noire en arrière-plan.

La certification visée est BREEAM Good.

Vie de quartier. Portée par la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole, Ester Technopole est un centre de ressources et d’échanges qui contribue au développement économique et social du territoire. Il réunit sur un même site, le monde de l’industrie (grands groupes, PME et start-up), celui de la recherche (laboratoires, centres de transfert, pôles compétitivité) et celui de la formation. Dans l’allée Théophile Gramme, à l’ouest du Parc Technologique d’Ester Technopole où est développé l’ensemble immobilier, se situe le site de l’Académie des métiers Enedis et en fond de voirie la Compagnie Républicaine de Sécurité 20.

Desserte. Idéalement positionné, l’ensemble immobilier est desservi en voiture par l’autoroute A20, en bus par la ligne 10 arrêt « Esther Technopole », en train par la gare de Limoges Bénédictins à moins de 8 minutes et par l’aéroport international de Limoges Bellegarde à 20 minutes de la Technopole.

Proche des territoires, la direction régionale Limousin d’Enedis a fait le choix de s’implanter prochainement au cœur de la technopole d’Ester pour se rapprocher de l’écosystème économique, universitaire et numérique avec lequel elle travaille quotidiennement et des institutionnels comme Limoges Métropole, avec lesquels elle a tissé de nombreux partenariats.

Entièrement réfléchis de manière durable et répondant à la certification BREEAM Good (certification environnementale de référence mondiale), les deux bâtiments du siège régional accueilleront 250 salariés dans des espaces modernes aménagés pour répondre aux nouvelles méthodes de travail collaboratives.

Un espace Smartgrids (réseaux intelligents de demain) permettra également aux Elus, au Public et aux Entreprises de découvrir les activités et projets d’Enedis. Ils pourront notamment en apprendre plus sur les métiers d’Enedis ou encore avoir accès à différentes données afin d’ajuster le flux d’électricité en temps réel et ainsi maîtriser leur consommation.