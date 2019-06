Gaby CHARROUX, Maire de Martigues, Stéphane DALLIET, Président-Directeur Général de Pitch Promotion, Jacques FROSSARD, Directeur Territorial SNCF Réseau Provence-Alpes-Côte d’Azur, Jean-Aimé MOUGENOT, Directeur Régional SNCF Mobilités Provence-Alpes-Côte d’Azur, Gilles MERGY, Directeur du Réseau Territorial SNCF Immobilier et Patrick AMICO, Président du Directoire ICF Habitat Sud Est Méditerranée, ont posé la première pierre de la résidence mixte Aigues Marines, développant 67 logements, avenue de la gare de La Couronne, à Martigues (13).

Pitch Promotion choisit pour redynamiser le quartier de la gare de La Couronne

En réponse à la consultation lancée par SNCF Immobilier, Pitch Promotion avait présenté un projet d’ensemble, visant à redynamiser un quartier et une gare en perte de vitesse. La gare, le parking et son parvis seront rebâtis par la SNCF, une fois la résidence livrée.

41 logements en accession libre et 26 logements sociaux au cœur de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence

Située près de la gare de La Couronne, hameau balnéaire de la commune de Martigues, cette résidence développe 67 logements, du studio au 4 pièces, répartis sur 4 bâtiments de 2 étages. 39 logements, dont 2 villas, sont proposés en accession libre, et 26 appartements, gérés par ICF Habitat, composent les logements sociaux.

Tous les logements bénéficient d’un espace extérieur, et la plupart d’une double exposition. Pensées comme de véritables pièces à vivre, de larges terrasses prolongent l’intérieur des habitations. Les appartements en rez-de-chaussée bénéficient de jardins privatifs, tout comme les villas, dont l’étage est également doté d’une terrasse plein ciel.

L’ensemble immobilier répond aux exigences du référentiel NF Habitat HQE 2 Etoiles, et atteint le niveau de performance énergétique RT 2012.

Une architecture contemporaine harmonieusement intégrée dans un environnement exceptionnel

Imaginée par l’agence Carta Associés (co-architecte du Mucem à Marseille), la résidence Aigues Marines s’inspire des célèbres cabanes de plage de la Côte bleue, tout en reprenant les codes de l’habitat méditerranéen contemporain. Les façades en enduit beige clair sont animées par des circulations verticales d’aspect minéral matricé.

La résidence se situe à 10 minutes à pied de la plage du Verdon et à 3 minutes du cœur du village. Très bien desservie par les transports en commun, elle offre un cadre de vie privilégié, à 25 minutes de l’Aéroport Marseille Provence et de Fos-sur-Mer, 30 minutes de la gare Aix-TGV, et à 30 minutes de la Gare maritime de Marseille via l’A 55.

Martigues jouit d’une situation géographique privilégiée, s’ouvrant d’un côté sur la Méditerranée et de l’autre sur l’Étang de Berre et la Camargue. À 45 minutes en train du nouveau quartier d’affaires Euroméditerranée de Marseille, la commune s’inscrit en outre dans un écosystème dynamique.

Fiche technique Aigues Marines