Ce jeudi 24 mai 2018, Christian TERRASSOUX, Président Fondateur de Pitch Promotion, Marc PIETRI, Président du Groupe Constructa et Méka BRUNEL, Administratrice Directrice Générale de Gecina ont inauguré « Campuséa La Major », la résidence pour étudiants de l’ensemble immobilier « Amarrage », dans le 2ème arrondissement de Marseille, rue Mazenod, en présence de Lisette NARDUCCI, Maire des 2ème et 3ème arrondissements de Marseille et Laure-Agnès CARADEC, Présidente d’Euroméditerranée.

« Amarrage », 206 logements dont 180 logements étudiants vendus à Gecina au cœur du projet Euroméditerranée

Solidement ancré entre le centre historique de Marseille et le territoire d’Euroméditerranée, le programme « Amarrage » réalisé en co-promotion par Pitch Promotion et Constructa, présente, sur une superficie totale de 6 736 m2, une résidence pour étudiants dernière génération de 180 logements, 26 appartements haut de gamme en accession déjà livrés en mars 2017, ainsi que 102 places de stationnements sur 2 niveaux en sous-sol.

Dans le prolongement du Vieux-Port, l’ensemble immobilier prend place au centre de l’une des plus vastes opérations de rénovation urbaine actuellement en cours en Europe, déjà riche du Musée Regards de Provence, du MUCEM, de la Villa Méditerranée et des Voûtes de la Major. Propriété de Gecina, la résidence pour étudiants, baptisée « Campuséa Marseille La Major », complète la première tranche haut de gamme du programme « Amarrage ».

« Campuséa La Major », une résidence pour étudiants dernière génération sur la façade portuaire de Marseille

Conçue par le cabinet d’architecture Poissonnier Ferran, la résidence pour étudiants dernière génération de 180 studios présente de vastes volumes et recréé un cadre de vie typiquement phocéen, à quelques pas de toutes les commodités : commerces, services, écoles, équipements sportifs de loisirs, etc.

Ouverte depuis août 2017, cette résidence accueille notamment les étudiants d’un des campus de KEDGE, la grande école de commerce située à proximité immédiate. Au-delà de logements fonctionnels de qualité, la résidence offre un lieu de vie très convivial en proposant des espaces communs pour se retrouver comme un lounge, une salle de fitness mais aussi une laverie et des services à la carte. Ces prestations sont particulièrement plébiscitées par les étudiants internationaux qui composent 70 % de la clientèle de la résidence.

Les performances environnementales sont élevées puisque « Campuséa La Major » est certifiée Habitat & Environnement et labélisée Effinergie +.