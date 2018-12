Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole et Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Jean-Pierre Savarino, Président de la CCI Nice côte d’Azur, Marine Brunier, Députée, Conseillère Municipale, Conseillère Métropolitaine, Nicolas Le Brouster, Directeur Financier de Perial, Eric Journault, Perial Développement, Christian Tordo, Adjoint au Maire et Conseiller métropolitain en charge de l’Emploi, du Développement économique, Isabelle Bres, Maire de Colomars et Vice-présidente de la Métropole, Jean-François Spinelli, Maire de Castagniers et Vice-président de la Métropole ont posé la première pierre du parc d’activités paysager Roguez Village situé sur les villes de Castagniers et Colomars (06).

Ce projet fait suite à un appel d’offre de la Métropole Nice-Côte d’Azur pour la création d’une zone d’activité économique artisanale et industrielle sur un terrain au vallon du Roguez, sur les communes de Castagniers et Colomars, dans le cadre d’un bail emphytéotique.

Le parc Roguez Village développera à terme 15.000 m² de surfaces d’activités et de bureaux divisibles et répartis sur 12 bâtiments permettant ainsi de répondre aux besoins des différentes typologies d’entreprises. Roguez Village a également été pensé pour le bien-être de ses occupants grâce à un environnement paysager et naturel de grande qualité.

Répondant à une démarche environnementale aboutie qui s’inscrit dans la lignée des exigences de Nice Eco-Vallée et du label BDM (Bâtiment Durable Méditerranéen), le programme Roguez Village est en cours de commercialisation à la location et sera livré fin 2019.

« Notre projet s’inscrit dans une démarche labelisée Bâtiment Durable Méditerranéens, qui touche aussi bien une éco-conception (un bâtiment sera en structure bois), la gestion des énergies, ou la conduite du projet, le confort et la santé des futurs occupants. » déclare Eric Journault.

« Roguez Village, projet complémentaire à l’Opération d’Intérêt National Nice Eco-Vallée, permettra l’implantation d’une vingtaine d’entreprises et la création d’environ 200 emplois. Ce parc d’activités dernière génération sera harmonieusement intégré au paysage existant, incarnant nos engagements en termes de qualité architecturale, environnementale. Cela fait plus de 20 ans que notre territoire n’avait pas vu la création d’un site d’activités. Je remercie donc la société Perial Développement d’avoir conçu un projet, qui de par les matériaux utilisés et les plantations prévues, s’insèrera dans un environnement urbain, naturel et paysager remarquable. » souligne Christian Estrosi.