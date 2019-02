La société de gestion a également réalisé 240 millions d’euros d’arbitrages, avec notamment la cession par les SCPI PF Grand Paris et PFO2 de « The Curve », un immeuble de 15 000 m2 dans le quartier La Défense.

En 2018, la société de gestion a enregistré une collecte brute totale de 354 millions d’euros via ses SCPI.

PERIAL Asset Management améliore les TOF de ses 3 SCPI

PFO2, la première SCPI du marché intégrant une démarche environnementale à sa stratégie de gestion a enregistré une collecte brute de 189 millions d’euros. Le volume de ses acquisitions s’élève à 206 millions d’euros en 2018, dont par exemple « APICIL », un immeuble de bureaux de 17 200 m2 situé à Lyon pour un montant de 67,6 millions d’euros.

PFO, SCPI diversifiée et investie dans les métropoles européennes au travers de baux longs a collecté 59 millions d’euros en 2018 et a renforcé ses investissements en France et en Zone Euro pour un montant total de 149 millions d’euros. Les hôtels « Holiday Inn » à Eindhoven (Pays-Bas) acquis pour 23,5 millions d’euros et « 7 Days Premium » à Leipzig (Allemagne) pour 12,5 millions d’euros ou l’immeuble de bureaux « Bluewater » à Hoofdorp (Pays-Bas) pour 35,6 millions d’euros, illustrent cette stratégie de diversification géographique et typologique.

PF Grand Paris, la plus ancienne SCPI du marché, s’inscrit dans la dynamique économique et immobilière du Grand Paris depuis sa réouverture en octobre 2017. En 2018, elle affiche 106 millions d’euros de collecte et un volume d’investissements de 176 millions d’euros en Ile-de-France, dont sa dernière acquisition : l’immeuble « Village 2 » à La Défense, développant une surface totale de 9 700 m2 pour 81,5 millions d’euros.

Une ambition renouvelée en 2019

En 2019, PERIAL Asset Management a pour ambition de réaliser 760 millions d’euros d’investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion, en France ainsi que sur les marchés européens déjà identifiés, tout en restant opportuniste sur d’autres marchés de la Zone Euro comme la péninsule Ibérique.

Après le succès de ses OPPCI bureaux MAJESTAL 1 et RESIDIAL, le développement de l’activité institutionnelle de PERIAL se poursuivra, notamment avec le lancement des nouveaux fonds « Bureaux Value Added » MAJESTAL II et « Santé Paneuropéen Core+ » RESIDIAL II, mais également dans le cadre de mandats dédiés.

L’année 2019 marquera également le déménagement du siège de PERIAL. En effet, PERIAL a cédé son siège historique de la rue Jadin et a acquis l’immeuble situé au 34/36 rue Guersant, toujours dans le 17ème arrondissement de Paris. L’immeuble à usage du bureaux, détenu en pleine propriété développe une surface d’environ 5 700 m2. Le bâtiment sera entièrement rénové et aménagé aux couleurs de PERIAL pour un déménagement prévu à la fin de l’année 2019.

PERIAL Asset Management gère aujourd’hui plus de 3,7 milliards d’euros de capitalisation. Les fonds gérés représentent un portefeuille de près de 1,5Mm2 et un montant total de revenus locatifs de 214 millions d’euros.

Eric Cosserat, Président du groupe PERIAL déclare : « Nous prévoyons environ 900 millions d’euros de transactions pour PERIAL en 2019 dont 760 millions d’euros d’investissements pour nos fonds et mandats, et 140 millions d’euros d’arbitrages afin de profiter des opportunités du marché. Pour 2019, nous allons poursuivre une politique basée sur les 3 piliers ESG : Environnement, Sociétal et Gouvernance en offrant des nouveaux véhicules d’investissement ».