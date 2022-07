PERIAL Asset Management annonce l’acquisition d’un immeuble de bureaux “Visio Défense” au sein de l’ensemble immobilier Terrasses Bellini à la Défense (92) auprès de Liberty Management. D’un montant de 47 M€, cette opération est réalisée pour le compte de sa SCPI PF Grand Paris.

L’actif Visio Défense développe une surface totale de 5 543m² répartis en R+3 qui comprend 5 068m² de surfaces de bureaux et 47 emplacements de parkings auto et d’un parking à vélos en sous-sol.

L’immeuble a bénéficié d’une totale restructuration en 2019 en amont de l’installation de l’actuel locataire WeWork, géant américain du coworking dans le cadre d’un bail long durée de douze ans.

Une adresse aux prestations multiples

L’immeuble propose une offre flexible autour d’espaces de travail, de salons, de bureaux privés et de salles de réunion.

Le bien-être et le confort ont été particulièrement travaillés afin de répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs grâce à plusieurs terrasses et patios, d’une cafétéria et de salles de relaxation.

L’établissement dispose aussi d’un parking voiture (47 emplacements), d’un garage à vélo sécurisé.

Une localisation de premier ordre

Situé au sein du plus grand quartier d’affaires d’Europe, l’actif bénéficie d’une excellente desserte en transport en commun (stations Esplanade de la Défense et Défense Grande Arche) qui sera renforcée par l’extension prochaine du RER E (mi-2023) et la ligne 15 du métro (2030).

« Avec cette nouvelle acquisition, PERIAL AM détient désormais plus de 75 000 m² au sein du quartier de la Défense. Nouvelle illustration de nos convictions sur le premier quartier d’affaires européen où nous privilégions les immeubles de qualité, conformes à notre stratégie en termes de critères ESG. Ce type d’actifs est plébiscité par les utilisateurs en recherche d’une localisation stratégique, tout en bénéficiant de prestations de qualité au service du bien-être de ses occupants. » explique Stéphane Collange, Directeur des Investissements de PERIAL Asset Management.

La transaction a été réalisée par l’intermédiaire de Savills. PERIAL AM était conseillé dans cette opération par Lexfair Notaires et le cabinet d’avocats LPA.

Le vendeur était conseillé par l’étude Cheuvreux.