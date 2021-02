PERIAL Asset Management enrichit le patrimoine de la SCPI PF Grand Paris par l’acquisition de l’immeuble de bureau Cap Sud situé à Malakoff auprès d’AG2R LA MONDIALE. Il est actuellement occupé par trois locataires pour une durée de bail moyenne de 5 ans.

Cap Sud est un immeuble de bureau livré en 2005 d’une surface locative de 4 653 m² répartis en R+4 et comprend 95 emplacements de parking en sous-sol.

Les plateaux de bureaux offrent de belles surfaces d’environ 1 000 m², facilement divisibles avec une hauteur sous plafond de 2,7 mètres. Tout y est pensé pour offrir un cadre de travail de qualité aux collaborateurs avec une climatisation réversible, triples ascenseurs, ainsi qu’un grand hall d’accueil.

Cet immeuble entièrement loué auprès de trois occupants assure une mutualisation locative.

Situé en première couronne parisienne, Cap Sud bénéficie d’un emplacement stratégique à proximité immédiate de plusieurs lignes de transports en commun (ligne 13, 4, future ligne 15 ainsi que les trams 3a et T6). Par ailleurs, le boulevard périphérique est à moins de 5 minutes en voiture qui permet un accès rapide à l’autoroute A6A et aux aéroports d’Orly et CDG.

« Avec cette acquisition, PF Grand Paris poursuit sa stratégie d’investissement francilienne dans des localisations plébiscitées par les utilisateurs et notamment en première couronne très bien desservie par les transports en commun. La livraison de la future station de métro « Châtillon-Montrouge » située à proximité prévue pour 2024 va encore renforcer cette attractivité locale. » détaille Stéphane Collange, Directeur des Investissements de PERIAL Asset Management.

PERIAL Asset Management était conseillé dans cette opération par les cabinets Oudot et ABV LEGAL dans le cadre d’un mandat de vente avec CBRE.