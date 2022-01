PERIAL Asset Management s’est porté acquéreur d’un portefeuille de neufs actifs hôteliers espagnols gérés par l’exploitant B&B Hotels pour le compte de sa SCPI PF Hospitalité Europe. D’un montant total de 58,4 M€ acte en main, l’opération se réalise en deux temps : une première phase d’acquisition concernant cinq hôtels signés le 17 décembre dernier (25 M€) et une seconde concernant quatre hôtels, prévue pour mai 2022 (33,4 M€).

Situés dans plusieurs métropoles et villes côtières espagnoles, 8 hôtels disposent chacun d’une centaine de chambres. Le 9e actif dispose de 200 chambres. Ils sont tous localisés dans des emplacements de premier ordre, à proximité de zones commerciales et d’axes routiers et aéroportuaires.

Les actifs sont gérés par l’exploitant B&B Hotels et bénéficient d’un bail d’une durée ferme résiduelle de 11 ans.

Ces acquisitions s’inscrivent dans la stratégie immobilière de la SCPI PF Hospitalité Europe et lui permettent de développer son portefeuille, composé jusque-là majoritairement de résidences gérées

B&B Hôtels, est une chaîne hôtelière indépendante leader dans le secteur budget & économique qui compte plus de 580 hôtels, 52 000 chambres réparties dans 14 pays, principalement en Europe. Reconnue pour son concept « Only For Everyone », l’enseigne propose aux clientèles professionnelles et loisirs une combinaison de confort, de design et de services de qualité (accueil 24/24, parking, connectivité, ...) à un prix attractif.

Détenue en majorité par la société d’investissement Goldman Sachs depuis 2019, B&B HOTELS a su démontrer sa résilience durant la crise sanitaire en mettant notamment en place un protocole strict pour continuer d’accueillir les clients en toute sécurité. L’enseigne affiche d’ailleurs de fortes ambitions de croissance en ouvrant actuellement un nouvel hôtel par semaine en moyenne.

Après l’acquisition d’une résidence senior, d’une clinique et d’une résidence étudiante, cette quatrième acquisition de l’année 2021 permet au portefeuille de la SCPI PF Hospitalité Europe de bénéficier d’un WALB long terme de 10,6 ans.

« Cette transaction s’inscrit pleinement dans la stratégie de notre SCPI PF Hospitalité Europe, qui vise des actifs immobiliers dans les métropoles européennes dans le secteur de l’hébergement géré. Nous portons une attention particulière à la qualité des exploitants comme B&B Hôtels qui grâce à son positionnement « Budget & Economy pour le tourisme d’affaires » a su démontrer sa résilience pendant la crise sanitaire. » indique Stéphane Collange, Directeur des Investissements de PERIAL Asset Management.