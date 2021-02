L’immeuble de bureau se situe à Essen, 9e plus grande ville d’Allemagne, au sein d’un pôle tertiaire établi abritant 13 des 100 sièges sociaux des plus grandes sociétés allemandes (ThyssenKrupp, RWE, DB Schenker, Eon, etc.).

Localisée dans la partie centrale du bassin de la Ruhr dans le Land de Rhénanie-du Nord-Westphalie, la ville a été élue Capitale européenne de la Culture en 2010 et s’est également distinguée par son statut de Capitale verte européenne en 2017.

L’immeuble dispose d’une surface locative de 10 900 m² répartis sur six niveaux et comprend 221 emplacements de parking en sous-sol. Il est entièrement loué à 3 locataires de premier rang dont le siège de Deutsche Post Immobilien GmbH.

Cet actif dispose ainsi d’une excellente desserte en transports en commun, à 3 minutes d’une station de métro U-Bahn permettant un accès rapide à la Station Centrale d’Essen, mais aussi routiers et aéroportuaire avec la proximité immédiate de l’autoroute A40 menant vers Duisbourg et Dortmund ainsi que l’aéroport d’Essen-Mülheim.

Cette ancienne région en pleine redynamisation et exemplaire en termes de résilience a développé des investissements massifs pour garantir un cadre de vie durable à ses habitants : la ville travaille notamment à réduire le bilan de ses émissions de gaz à effet de serre, à améliorer son réseau de pistes cyclables et à garantir l’accessibilité à des espaces verts de proximité pour tous.

« Nous souhaitions nous renforcer au sein de la première puissance économique européenne qui démontre sa résistance face à cette pandémie. Cette acquisition off market démontre la capacité de sourcing de Perial AM dans ce marché très recherché et compétitif. Nous allons poursuivre notre diversification européenne au sein des grandes métropoles européennes dans les marchés les plus résilients. » déclare Stéphane Collange, Directeur des Investissements de PERIAL Asset Management.

Perial Asset Management était conseillé dans cette opération par ASI Real Estate et le cabinet d’avocats LPA-GGV.