Cette nouvelle acquisition en résidence gérée s’inscrit pleinement dans la stratégie de la SCPI, principalement investie en zone Euro et spécialisée dans l’immobilier d’hébergement géré. La résidence est exploitée par Pro Séniore, acteur leader du marché allemand des EHPAD, pour une durée ferme de 25 ans.

PERIAL Asset Management acquiert un ensemble immobilier neuf comprenant un EHPAD et une résidence seniors d’un montant de 38 M€ dans la ville de Hombourg, troisième plus grande ville du land de Sarre (porche du Luxembourg) en Allemagne, à proximité de Sarrebruck, métropole dynamique à la frontière du territoire français.

L’ensemble immobilier comprend 5 bâtiments d’une surface totale de 10 000 m² : 3 dédiés à l’Ehpad comprenant 105 chambres et 2 dédiés à la résidence senior comprenant 68 appartements.

Par ailleurs, 66 places de stationnements sont disponibles sur le site.

Situé au cœur d’un quartier résidentiel, l’actif dispose d’un cadre de vie agréable à proximité immédiate d’espaces verts, de commerces et à 2 kilomètres de la gare Hombourg.

La résidence est louée au travers d’un bail d’une durée de 25 ans ferme à l’acquisition et est exploitée par Pro Seniore, acteur leader du marché allemand des EHPAD avec une cinquantaine de résidences services seniors en exploitation qui représente 17 000 lits.

« Cette nouvelle acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de notre SCPI PF Hospitalité Europe, qui accompagne les évolutions démographiques et sociétales des grandes métropoles européennes. L’Allemagne qui est le pays d’Europe le plus touché par le vieillissement de sa population manque de structures adaptées pour accueillir cette population*. Cet ensemble sera gérée par un des leaders de ce secteur qui s’est engagé au travers un bail long permettant une bonne visibilité à long terme des revenus locatifs et du rendement potentiel pour les investisseurs de la SCPI » indique Stéphane Collange, Directeur des Investissements de PERIAL Asset Management.

Dans cette transaction, PERIAL Asset Management était conseillé par le cabinet d’avocat LPA-GGV.