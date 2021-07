PERIAL Asset Management réalise un nouvel investissement pour la SCPI PF Hospitalité Europe avec l’acquisition d’une résidence gérée à Schiedam, à proximité de Rotterdam aux Pays-Bas. Cette opération s’intègre parfaitement dans la stratégie de la SCPI, principalement investie en zone Euro et spécialisée dans l’immobilier d’accueil et d’hébergement, l’immeuble accueillant des personnes en situation de handicap psychique.

L’opération porte sur un actif emblématique de la ville de Schiedam puisqu’il s’agit d’une ancienne malterie du XIXe siècle ayant bénéficié d’une restructuration complète en 2018 pour l’hébergement d’une résidence accueillant des adultes en situation de handicap psychique.

D’une surface totale d’environ 1 000 m2 répartis en R+4, la résidence offre 34 studios d’environ 26 m2 chacun et dispose d’un parking à vélos.

L’immeuble dispose d’une localisation de premier choix, au centre-ville de Schiedam. Il est relié directement à Rotterdam en 20 minutes par le métro station « Parkweg » à 500 mètres, à La Haye et Amsterdam en 45 minutes par le train station « Schiedam Centrum ».

Il offre un bail résiduel de longue durée, 19 ans, auprès de la fondation Stichting Veste, organisme reconnu et spécialisé dans la gestion et la location auprès d’adultes nécessitant des soins psychologiques.

« Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans le positionnement de notre SCPI PF Hospitalité Europe, avec un forte dimension sociale et sociétale européenne. Cet immeuble répond à la forte demande dans le domaine de l’hébergement de populations fragilisées face à une offre insuffisante. C’est un secteur dans lequel nous devrions réaliser prochainement de nouvelles opérations aux Pays-Bas. Avec une collecte en forte croissance nous allons continuer d’investir en Europe dans des immeubles d’accueil et d’hébergement : résidences étudiantes, Ehpad, santé, écoles, hôtellerie, restauration, etc. » indique Stéphane Collange, Directeur des Investissements de PERIAL Asset Management.

Cette transaction a été réalisée par l’intermédiaire de CBRE. PERIAL AM était conseillé dans cette opération par le cabinet GT GreenbergTrauring et l’Etoile Properties.

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.