PERIAL Asset Management annonce l’acquisition auprès de GECINA de l’immeuble « Les Portes d’Arcueil I » via son OPPCI Majestal 2 pour un montant d’environ 300 M€ hors droits, investi principalement par les SCPI PF Grand Paris, PFO2 et la SCI PERIAL Euro Carbone. Cette acquisition, réalisée de gré à gré, correspond parfaitement à la politique d’investissement des fonds gérés par PERIAL Asset Management.

Conçu par l’architecte François Leclercq, développé et livré en 2006 par Icade, cet ensemble urbain situé au cœur du carrefour de la vache noire est l’égérie du quartier tertiaire de la ville d’Arcueil (94).

L’immeuble constitue le « Campus Orange », avec Les Portes d’Arcueil II & III : il accueille en effet le siège social d’Orange France avec un bail de 12 ans ferme.

Etendu sur près de 45 000m², dont 42 180m² de bureaux, 1 840m² d’archives et 720m² de commerce en pied d’immeuble, l’actif est composé de 3 bâtiments reliés par des halls indépendants de surfaces comprises entre 14 000 et 15 000m² répartis en R+8.

Un panel de services premium répondant aux nouvelles attentes des collaborateurs

L’actif a été pensé pour offrir un environnement de travail de qualité à ses occupants. Il dispose ainsi de grands plateaux lumineux et flexibles d’environ 2 000 m² qui représentent au total 3 300 postes de travail.

De nombreux services sont disponibles avec la mise à disposition d’un parking intérieur (près de 1000 places), un restaurant d’entreprise, des cafétérias, un auditorium, une salle de fitness mais aussi de plusieurs terrasses. Sur le volet environnemental, l’actif est certifié HQE Exploitation Gestion durable -Niveau Excellent et HQE Exploitation Bâtiment durable – Niveau Bon.

PERIAL Asset Management va par ailleurs accompagner le Groupe ORANGE dans ses travaux d’aménagements innovants dans les prochains mois, totalement en phase avec les nouveaux usages des bureaux pour les prochaines années au service du bien-être et de la productivité des collaborateurs.

Une localisation au cœur du Grand Paris

Situé en première couronne parisienne, l’actif bénéficie d’un cadre de vie dynamique et accueillant par la présence immédiate de nombreux commerces, dont le centre commercial « La Vache Noire », qui regroupe à lui seul 120 boutiques et restaurants. L’environnement dispose aussi d’espaces verts de qualité avec « la promenade des aqueducs », une balade de 8 km reliant Arcueil à la capitale, ainsi que d’une offre culturelle et touristique importante avec cinémas et hôtels.

L’immeuble bénéficie aussi d’une très bonne desserte en transport en commun au cœur du Grand Paris : la station « La Place » du RER B est à proximité, la future extension de la ligne 4 doit voir le jour en fin d’année 2021 et la nouvelle ligne 15 du métro doit arriver dès 2025. Il dispose d’une excellente accessibilité routière et aéroportuaire grâce à sa localisation proche de l’autoroute du Soleil et de l’aéroport Paris Orly.

« PERIAL Asset Management accélère fortement la croissance de son patrimoine sous gestion, désormais chiffré à plus de 5 milliards d’euros d’actifs, et qui est situé dans les principales métropoles européennes. Les Portes d’Arcueil s’inscrivent dans l’anticipation de l’évolution positive du réseau du Grand Paris et s’intégreront parfaitement à notre approche ESG mise en place sur l’ensemble de notre patrimoine, qui s’illustre notamment par la labellisation ISR de nos fonds au service de nos clients associés. Nous sommes par ailleurs fiers de renforcer grâce à cette acquisition, notre partenariat avec le Groupe ORANGE, leader mondial de la transformation numérique responsable » indique Loïc Hervé, Directeur Général Délégué PERIAL Asset Management.

« L’acquisition des « Portes d’Arcueil I » est l’illustration parfaite de la stratégie d’investissement des fonds de PERIAL AM à plusieurs niveaux. Elle correspond aux nouvelles attentes des utilisateurs : une localisation stratégique, disposant de prestations premium en matière de bien-être et de santé, à l’impact environnemental limité. La présence d’Orange, qui vient de renouveler son bail pour une durée de 12 ans ferme, permet par ailleurs de donner une belle visibilité aux revenus locatifs de l’immeuble. » explique Stéphane Collange, Directeur des Investissements de PERIAL Asset Management.

Cette transaction a été réalisée par l’intermédiaire de JLL. PERIAL Asset Management était conseillé dans cette opération par l’étude Oudot et Associés.