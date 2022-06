La SCPI Novaxia Neo, au patrimoine réversible, a fait l’acquisition d’un portefeuille de 4 immeubles. Les 4 biens représentent une surface totale de 14 000 m² répartie sur les communes de Evry-Courcouronnes (91), Tours (37), Gif-sur-Yvette (91) et Beynost (01).

Ces acquisitions portent le nombre d’actifs de Novaxia Neo à 19 biens pour une capitalisation de 200 millions d’euros. 7 acquisitions sont également en cours par Novaxia Neo, avec notamment des actifs en Espagne et aux Pays-Bas.

Les 4 dernières acquisitions de Novaxia Neo : D’une superficie de 3 400 m², l’immeuble est situé au cœur d’Evry à 35 km de Paris. L’immeuble bénéficie d’une bonne accessibilité, à 100 mètres de la Gare RER D et proche du T12 Massy-Evry prévu pour 2023. L’immeuble est loué par l’URSSAF et la ville d’Evry-Courcouronnes. L’immeuble pourrait faire l’objet d’un recyclage s’il venait à ne plus être loué.

D’une superficie de près de 7 000 m², l’immeuble est situé à Tours entre le quartier des 2 Lions et la zone tertiaire des Grandes Galand. L’immeuble est à 2 minutes du périphérique et 7 minutes de l’hypercentre de Tours en voiture. De nombreux bus sont également situés à proximité. L’immeuble est loué à Enedis pour une durée restante de 7 ans. L’immeuble pourrait faire l’objet d’un recyclage s’il venait à ne plus être loué.

D’une superficie locative de près de 2 000 m², cet immeuble récent est situé à Beynost. Il bénéficie d’un emplacement stratégique à proximité de l’A48 et de la gare de Beynost. L’immeuble est actuellement loué dans sa totalité par le groupe Les Mousquetaires.

D’une superficie de plus de 1 642 m², l’immeuble est situé Gif-sur-Yvette, à 10 minutes du RER B et à moins de 10 minutes en l’A7 en voiture. L’immeuble est actuellement loué dans sa totalité par Total.