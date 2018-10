L’éternelle rivalité Paris vs Londres

Sotheby’s International Realty®, réseau de plus de 1 000 agences dans plus de 70 pays, est présent dans toutes les grandes places financières et capitales, notamment à New-York et à Londres depuis plus de 40 ans et à Paris depuis environ 20 ans. Fort de cette expertise, Alexander Kraft, PDG de Sotheby’s Int. Realty France - Monaco explique : « Si certains Français vivant à Londres reviennent peu à peu à Paris depuis le Brexit, c’est encore loin d’être la tendance majoritaire : non seulement nombre de Français resteront à Londres car c’est une place financière de taille mais en plus ce sont les Français de tous les pays – France comprise – qui investissent aujourd’hui à Paris et ont contribué à notre croissance de volume de ventes de 72% durant l’été. »

« Les prix parisiens et londoniens n’ont rien à voir : qu’il s’agisse du prix au mètre carré moyen ou record, l’écart reste considérable. »

Un écart de prix qui diminue mais reste encore important

Le prix moyen à Londres [1] est de 19 650€/m² quand il est d’environ 9 600€/m² à Paris [2], soit un écart qui double entre les deux capitales. Même si l’on prend uniquement les quartiers les plus chers de Londres, Chelsea, Kensington et Westminster, on trouve encore des prix moyens au m² respectivement à 22 000€ (£ 19.500), 22 000 € (£ 19.500) et 18 400€ (£ 16.246). Alors qu’à Paris, on approche des 14 000€ le m² en moyenne dans les 4ème, 6ème et 7ème arrondissements ce mois-ci. Avec des prix parisiens en hausse, l’écart entre les deux villes se réduit mais le reste à franchir est conséquent.

« Si l’on se penche maintenant sur le prix de vente record dans les deux capitales, les appartements londoniens vendus les plus chers l’ont été à plus de 100 000€/m² ! A Paris, en 2011, période record pour le secteur de l’immobilier de luxe, on était monté à 40 000€/m² environ : le prix record de Londres représente donc le double, voire le triple des prix les plus élevés de Paris ! »

Plus largement, Londres et Paris se distinguent par leur nature :

Les deux ne font pas la même taille et ne disposent pas du même stock de biens à vendre (plus important à Paris). « Même si un grand nombre de Français vivant à Londres [3] rentrait à Paris, par rapport aux millions d’habitants de la capitale et sa région, cela n’aurait pas forcément une incidence majeure sur les prix. »

« Grâce aux avantages fiscaux et à sa qualité de vie, Londres reste une des villes préférées pour les plus grandes fortunes du monde. »

Paris et Londres face aux métropoles les plus recherchées du monde

Paris reste une capitale accessible par rapport à Londres, mais « Londres elle-même est bien moins chère au mètre carré que d’autres places mondiales. Parmi les métropoles les plus recherchées au monde se trouve Singapour, Hong Kong, Monaco et Tokyo avec des prix moyens qui frôlent des sommets. »

« Si je devais livrer notre classement des villes dont le prix au mètre carré est le plus élevé et dans lesquelles notre marque est présente, je distinguerais trois groupes :

Premièrement les quatre métropoles les plus chères au monde que sont Monaco, Hong Kong, Singapour et Tokyo, avec des prix entre 25 000 et plus de 45 000€/m²

Puis Londres, Genève, Zurich et New York, avec des prix moyens entre 15 000 et 25 000€/m²

Et finalement, Paris et ses pairs tels que Moscou, Sydney, Berlin, Rome, Madrid avec des prix moyens en-dessous de 15 000€/m²

« Par conséquent si l’on prend du recul à l’échelle mondiale sur les prix parisiens, ils augmentent, certes, mais il y a encore un nombre important de villes au-dessus de la capitale française, avec des écarts de prix considérables à franchir. »