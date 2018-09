Le nombre d’ultra-riches dans le monde ne cesse d’augmenter. Selon l’étude annuelle World Ultra Wealth Report de Wealth-X, il existe désormais près de 256 000 individus ultra-riches sur la planète en 2017 ce qui correspond à une croissance de 12,9 % au cours de l’an dernier. Avec près de 10 000 personnes pesant chacune plus de 30 millions de dollars US, Hong Kong vient de détrôner New York comme capitale des ultra-riches.