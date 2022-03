Aéma Reim, acquiert pour le compte de la MACIF, l’immeuble SKY situé rue de Surène à Paris 8ème, auprès d’un fonds géré par Aerium.

Bénéficiant d’une adresse prestigieuse au cœur du Quartier Central des Affaires, à proximité de la place de la Madeleine et de l’Elysée, l’immeuble développant une surface totale d’environ 3 500 m² sur 7 étages et environ 150 places de stationnement a été entièrement restructuré en 2020 et dispose d’un excellent niveau de prestations.

L’immeuble est entièrement occupé par deux locataires offrant une grande qualité de signature, sur la base d’une durée sécurisée résiduelle de près de 8 ans.

Jacques Mercier, directeur de l’Asset Management d’Aerium déclare : « Nous sommes très heureux d’avoir réalisé cette transaction d’un actif prime et d’une qualité exceptionnelle avec le groupe MACIF. Cette cession s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’investissement et d’arbitrage pour la création de valeur des fonds gérés par Aerium. Elle est le fruit d’un travail de longue durée de nos équipes, de Property et d’Asset Management ainsi que de développement dirigé par Anthony Khoi. Cette opération démontre notre capacité et notre compétence à mener à bien des opérations Value Added sur le marché très compétitif Parisien ».

Laurence DUMAS, Présidente de Aéma-REIM, indique de son côté que cet actif de très grande qualité, sécurisé et dont l’emplacement exceptionnel constitue un gage de pérennité, rentre parfaitement dans la stratégie d’investissement de la MACIF. Elle se réjouit de cette première opération réalisée entre Aérium et les équipes d’Investissement d’Aéma-REIM, dirigées par Redouane Benzerroug.

Dans cette transaction du début 2022, Aerium était conseillé par maitre Hubert de Vaulgrenant (Etude Lasaygues&Associés). Macif était conseillée par maitre Jean-Jacques SAINZ (Etude Cheuvreux).

Le département Investissement de BNP Paribas Real Estate était conseil exclusif dans la réalisation de cette transaction.