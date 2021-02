Cet immeuble d’angle, à usage mixte, d’une surface locative de 2.500 m², se situe à quelques mètres de la place Vendôme. Il est intégralement loué sur la partie commerce, et vacant depuis novembre 2020 sur la partie bureau, qui fera l’objet d’une restructuration. La livraison est prévue à la fin du premier trimestre 2022.

« Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie d’investissement dite « manage to core », visant à privilégier des immeubles situés dans les secteurs les plus recherchés de Paris avec un fort potentiel de création de valeur à court et à moyen terme grâce à une stratégie active d’asset management » indique Chiara Randazzo, Head of Transactions DWS France, Luxembourg & Belgique.

Avec cette acquisition, DWS a réalisé ou sécurisé pour 445 millions d’euros de transactions en France en 2020 et porte ses actifs immobiliers sous gestion en France à plus de 2 milliards d’euros.