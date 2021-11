Cet immeuble tertiaire, indépendant et en pleine propriété, a été construit dans les années 1960 et surélevé dans les années 1990. Il offre des prestations de qualité telles que des murs végétalisés dans les parties communes, trois terrasses (dont une grande terrasse de 100 m² au 3ème étage et deux autres situées au 6ème étage). Il bénéficie également d’une courette au rez-de-chaussée permettant d’avoir tous les bureaux en premier jour.

L’ensemble, qui développe une surface locative de près de 1 100 m² et 8 places de parking en sous-sol, bénéficie d’un bel emplacement dans un environnement à dominante résidentielle de qualité avec une excellente accessibilité grâce aux deux lignes de métro à proximité (stations Villiers et Saint-Lazare). Cet immeuble multi-locataires, peut accueillir des entreprises sur des plateaux lumineux et en bon état, allant de 80 à 230 m² et offrant une grande flexibilité d’aménagement, soit en espaces ouverts, soit en bureaux cloisonnés.

Cette transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate, conseil de l’acquéreur et du vendeur dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec Knight Frank. L’acquéreur a été conseillé également par les cabinets Aguesseau Notaires et FH&Associés.