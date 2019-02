L’ensemble immobilier, d’une surface totale d’environ 1 200 m², propose une offre de restauration qui bénéficie d’une situation idéale à proximité immédiate du nouveau cinéma « Les 7 Batignolles », du Tribunal de Grande Instance de Paris et des immeubles de bureaux Enjoy et Java.

La ZAC Clichy-Batignolles, qui accueillera à terme près de 7.500 nouveaux habitants et près de 13.000 salariés de grandes entreprises, est un écosystème favorable pour les enseignes. Le fonds Boutiques Premium est un OPCI professionnel dédié aux investisseurs institutionnels, géré par CIIAM sur la thématique d’investissement d’actifs de commerce de pied d’immeuble « Prime ».

Depuis sa création, cet OPPCI a acquis près de 50 Boutiques totalisant plus de 10 000 m², pour atteindre à fin 2018 une valorisation estimée à plus de 90 M€, en ligne avec ses objectifs de concentration sur des emplacements prime principalement à Paris mais aussi en Ile de France et dans les artères commerciales clés de grandes métropoles régionales.

Avec un taux d’occupation de 99% (dont 80% d’enseignes nationales), Boutiques Premium présente une réelle diversification de locataires dans des secteurs résilients en Equipement de la personne et de la maison, en alimentaire et restauration.

Pour Guillaume Théret, Fund Manager de Boutiques Premium : « Nous sommes très heureux d’avoir mené ce fonds à sa taille cible avec cette dernière acquisition dans une zone parisienne à fort potentiel. Cette opération exceptionnelle, avec un fort potentiel de valorisation à moyen terme est tout à fait conforme à notre stratégie sélective d’actifs de commerce « Prime ». Avec cette acquisition, nous terminons la phase d’investissement de l’OPPCI et nous passons en rythme de croisière pour les 10 prochaines années en répondant à nos objectifs de distribution de rendement pour nos investisseurs, tout en distribuant un rendement conforme à nos objectifs.

Dans notre conviction, les commerces de pieds d’immeubles sont une classe d’actif résiliente et liquide qui constitue un véritable axe de diversification dans l’allocation immobilière tertiaire.

Fort de cette conviction, du succès du fonds Boutiques Premium et de notre important sourcing, nous allons lancer un nouveau fonds de commerce de pied d’immeuble dès le T2 2019 avec des objectifs doublés de 200 M€ d’actifs. Nous souhaitons ainsi répondre aux besoins de nouveaux investisseurs institutionnels qui souhaitent nous faire confiance et capter les évolutions de marché. »