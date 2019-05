Les actifs, d’une superficie totale de 304 m2 ont été acquis pour un montant proche de 2 millions d’euros HD et affichent une décote d’environ 30 %.

Idéalement situés près de la place des Vosges (75011), au cœur du quartier de Grenelle (75015) et à proximité immédiate de la Défense (92), ces appartements lumineux de haut standing bénéficient d’un accès direct aux transports en commun et à toutes commodités. Avec ces nouveaux investissements, la SCPI Pierre 48 renforce son patrimoine dans l’immobilier résidentiel parisien et poursuit sa stratégie d’acquisition d’appartements en nue-propriété, avec à l’échéance de la convention de démembrement, une décote permettant de générer une plus-value.

La croissance de la valeur du patrimoine de la SCPI Pierre 48 se traduit, d’ailleurs, par une nouvelle augmentation du prix de souscription de 14€ par part.