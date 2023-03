Vous découvrirez dans cette nouvelle édition le budget alloué à leurs projets immobiliers, les communes les plus prisées ou encore la durée moyenne d’un prêt. Le baromètre dévoile également les dernières tendances du marché immobilier francilien comme l’attractivité forte du département des Hauts-de-Seine qui accueille désormais 1 projet sur 5 en Île-de-France ou la montée en puissance de l’Essonne qui passe second du Top 3 des départements les plus plébiscités.

Dans un contexte de bouleversement du marché immobilier, quels sont les départements et les communes qui attirent les nouveaux emprunteurs ?

Les Hauts-de-Seine (92) : en tête des 3 départements les plus prisés en Île-de-France avec 20% des projets. 3 communes se démarquent :

En tête du classement, Boulogne-Billancourt qui détient 7,5% des projets réalisés dans le département. Suivent Asnières-sur-Seine et Rueil-Malmaison qui se positionnent en 2nde et 3e places du classement. Colombes, qui était 3e, descend à la 5e place.

L’Essonne (91) : toujours en progression, le département accueille désormais 16% des projets immobiliers de la région. Le classement des 3 communes les plus prisées reste le même : Massy (près de 4,8% des projets réalisés dans le département) est en 1ère position devant Evry-Courcouronnes et Palaiseau.

Paris (75) : 15,9% des projets immobiliers, soit un léger recul pour la capitale avec un montant moyen du projet de 906 065€ et de 638 472€ pour le montant moyen du prêt. Paris 18 reste en première position avec 11,8% des projets du département. Paris 15 et Paris 17 viennent se placer respectivement à la 2nde et 3ème place.

Quelles sont les 3 communes les plus prisées en Île-de-France ?

Le 18e arrondissement, le 15e arrondissement et Boulogne-Billancourt.

Nouveaux emprunteurs franciliens, quel profil dans un marché immobilier post-crise sanitaire ?

Les primo-accédants (premier achat) : les Hauts-de-Seine est le département le plus attractif devant Paris et l’Essonne.

Ils sont âgés en moyenne de 34 ans et empruntent 308 796€ (près de 10% de plus comparé à 2021) sur une durée de 270 mois. Côté montant moyen du projet alloué, rupture d’une tendance à la baisse pour atteindre 408 005€, soit une hause de 12% sur la même période.

Le nombre de primo-accédants en 2022 reste stable vs 2021 ; ils représentent désormais près de 48% des emprunteurs. Ils achètent en grande majorité dans l’ancien. 16% d’entre eux font le pari d’investir dans Paris intra-muros, 2% de plus qu’en 2021.

Les secundo-accédants (achat-revente) : des projets de plus en plus importants notamment en grande couronne.

Ils rajeunissent de 2 ans et sont âgés en moyenne de 40 ans ; ils empruntent en moyenne 581 078€ (+ 6%) sur 193 mois. L’accélération du montant moyen du projet constatée sur les derniers semestres se stabilise et culmine à 779 085€.

Ils sont 51% à opter pour l’acquisition d’une maison, un chiffre qui baisse de 8% par rapport à l’année précédente. Ils recherchent majoritairement des communes où il fait bon vivre, tout en restant connectés à Paris et sa proche banlieue. Les principaux critères d’attraction sont la présence de moyens de transport, les espaces verts, la qualité des établissements scolaires et le niveau de sécurité locale.