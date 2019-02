PROCIVIS Immobilier fédère un réseau qui regroupe 50 filiales immobilières exerçant les activités de promotion, aménagement, lotissement, construction de maisons individuelles et des services immobiliers (transaction, gestion, location et syndic) avec plus de 100 points de vente partout sur le territoire.

« À la FNAIM, nous sommes très heureux de mettre à disposition notre gamme complète de services auprès des membres Procivis. Dans le même temps, cela permet à la Fédération de progresser encore dans sa représentativité qui était déjà de 50,3% dans la profession. Ce partenariat est aussi issu d’une volonté de Procivis, que nous saluons, de travailler avec la Fédération à la valorisation de nos métiers » annonce Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM.

« Ce partenariat avec la FNAIM nous permettra de développer la collaboration locale entre professionnels. La FNAIM met à leur disposition un service juridique performant et des outils de formation au travers de son Ecole Supérieure de l’Immobilier. Au niveau national, nous travaillerons de concert dans les différentes instances de la FNAIM pour valoriser le rôle sociétal de nos activités au plus proche de la clientèle » ajoute Philippe Petiot, Directeur général de PROCIVIS Immobilier.