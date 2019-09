PGIM Real Estate est l’entité d’investissement immobilier de PGIM, l’activité mondiale de gestion d’actifs aux 1,3 mille milliards de dollars d’encours de Prudential Financial, Inc. (NYSE : PRU).

Jocelyn de Verdelon, Head of France, Spain & Portugal au sein de PGIM Real Estate France, déclare : « Ces acquisitions récentes témoignent de l’agilité de notre structure PGIM Real Estate en France ainsi que de notre capacité à nous positionner sur tous les segments et les stratégies dans lesquels nous avons des convictions. Cette expertise transversale permet à nos stratégies de répondre aux exigences en matière de couple risque-rendement ».

Atria

PGIM Real Estate a acquis Atria, un immeuble de bureau d’environ 5 000 mètres carrés situé au 30bis-32 rue de Paradis, dans le dixième arrondissement de Paris. Ce secteur est devenu l’extension naturelle vers l’est du QCA Parisien et il est plébiscité par les start-ups et les entreprises des secteurs des nouvelles technologies et de la communication.

Construit au 19ème siècle, Atria a successivement accueilli en son sein une manufacture des Cristalleries Baccarat, le Musée Baccarat et la Pinacothèque de Paris. Restructuré et transformé en un immeuble à usage de bureau en 2012, Atria a conservé de cet héritage une identité architecturale forte caractérisée par de grands volumes ouverts. L’immeuble bénéficie par ailleurs de très bonnes spécifications techniques, dont un excellent ratio capacitaire.

L’immeuble est actuellement 100% loué à la société Jacobs Douwe Egberts, filiale de JAB Holding, l’un des leaders mondiaux du secteur des boissons et préparations à base de café et de thé.

Projet de développement d’une plateforme logistique de classe A

PGIM Real Estate a également acquis auprès de Grand Paris Aménagement un projet de développement d’une plateforme logistique de classe A dans la ZAC du Noyer aux Perdrix à Servon (Seine-et-Marne) à 25 km au sud de Paris.

L’opération, constituée de l’acquisition d’un terrain de 76 000 mètres carrés et de la signature d’un contrat de promotion immobilière avec le Groupe IDEC, permettra la construction de 31 000 mètres carrés à usage de logistique dans le sud de l’Ile-de-France.

A sa livraison prévue en septembre 2020, la plateforme, qui vise la certification environnementale BREEAM niveau « Good », proposera aux utilisateurs des surfaces aux spécifications techniques en ligne avec les meilleurs standards de marché, dans un environnement logistique établi proche de Paris.

Portes Sud

Enfin, PGIM Real Estate a conclu l’acquisition de l’ensemble de bureau Portes Sud. Le campus, composé de 3 immeubles totalisant environ 20 000 m², est situé à proximité de la rocade toulousaine facilement accessible au sein du quartier d’affaires de Bordelongue.

Livré en 2010 par Altarea-Cogedim, l’ensemble bénéficie de spécifications techniques supérieures aux standards de marché locaux et dispose entre autres d’une hauteur sous-plafond de 2,70 m ainsi que de grands plateaux rationnels et facilement divisibles.

PGIM Real Estate repositionnera Portes Sud aujourd’hui partiellement vacant afin de mieux répondre aux attentes des utilisateurs et mettra en œuvre une stratégie de gestion et de commercialisation active pour attirer de nouveaux locataires sur le campus.