Dans le cadre de ce partenariat privilégié, la stratégie d’investissement core plus pan-européenne de PGIM Real Estate vient d’acquérir 90% des actions de l’OPPCI Organa III. Les 10% restants sont conservés par OJIREL, sponsor initial du fonds Organa III. Alderan continuera à assurer la gestion du véhicule, dans l’objectif d’une croissance du portefeuille et de son revenu locatif net.

L’OPPCI Organa III, lancé en mars 2018 par Alderan, est détenteur d’un portefeuille de 8 actifs de logistique et d’activité répartis en Île-de-France, sur la dorsale logistique, dans la région de Madrid ainsi que dans d’autres zones logistiques établies, bénéficiant de solides dynamiques économiques et démographiques.

Au 31 décembre 2020, le portefeuille, d’une taille de 156 000 m², affiche un taux d’occupation de 90% et génère un loyer total de 6,9 M€. Il comprend notamment un entrepôt bénéficiant d’un emplacement prime à Saint Quentin-Fallavier dans la région de Lyon et loué à une très grande enseigne nationale, ou encore un entrepôt en cours de livraison à Fontenoy-sur-Moselle à côté de Nancy, et pré-loué à hauteur de 60% à Viapost et Pomona.

PGIM Real Estate entend mener une stratégie de valorisation du portefeuille, en consolidant l’état locatif tout en profitant des nombreuses opportunités de création de valeur qu’il recèle.

Plusieurs sites du portefeuille présentent ainsi un potentiel de (re)développement significatif, en particulier en Île de France et dans la région de Marseille.

Adossé à PGIM Real Estate, Organa III continuera également de se porter acquéreur de plateformes logistiques disposant de solides fondamentaux techniques et situées dans des localisations dynamiques. « Après la cession de l’OPPCI Organa en 2016 et celle de l’OPPCI Organa II en 2019, cette transaction portant sur un fonds régulé démontre la capacité d’Alderan à structurer des véhicules d’investissement, à constituer un portefeuille d’actifs immobiliers pertinent et à créer de la valeur par un travail intensif d’asset management pour le compte de ses clients investisseurs. Nous sommes impatients de débuter cette nouvelle collaboration avec PGIM Real Estate et de poursuivre le développement du portefeuille » déclare Rémy Bourgeon, président d’Alderan.

« L’acquisition d’Organa III s’inscrit parfaitement dans la stratégie logistique de PGIM Real Estate en France », commente Jocelyn de Verdelon, président de PGIM Real Estate France. « Les localisations péri-urbaines du portefeuille lui confèrent une forte valeur intrinsèque et les caractéristiques techniques des actifs sont bonnes et aisément modulables. Certains sites du portefeuille feront l’objet d’investissements significatifs afin d’aligner leurs spécifications techniques aux meilleurs standards du marché. Organa III poursuivra ensuite son développement via l’acquisition sélective de plateformes existantes et le lancement de nouveaux développements afin de constituer à terme une plateforme d’investissement logistique de taille critique en France. »

Dans cette opération off-market, Alderan était assisté par Clifford Chance (montage juridique et fiscal), Apollo (fiscalité des investisseurs cédants), EY (conseil financier) et l’étude Lasaygues (notaire). PGIM Real Estate était assisté par De Pardieu Brocas Maffei (juridique et fiscal), Etyo (conseil technique), Accuracy (conseil financier) et l’étude Wargny Katz (notaire).