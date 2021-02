PGIM Real Estate est l’activité d’investissement immobilier de PGIM dont l’encours s’élève à 1500 milliards de dollars et regroupe les activités globales d’investissements de Prudential Financial, Inc. (NYSE : PRU), basée aux Etats-Unis.

Les deux immeubles résidentiels composant le portefeuille sont situés au cœur du 16e arrondissement, au sein de l’un des marchés résidentiels les plus établis de Paris, proche de l’Arc de Triomphe, avenue Victor Hugo et rue le Sueur.

L’actif Le Sueur, situé à proximité immédiate de l’Avenue Foch, développe une surface de 5 300 m² répartie en 47 appartements. Construit dans les années 1930, l’actif de style Art Déco bénéficie d’une façade remarquable, d’appartements de grand standing, de nombreuses terrasses et de vues imprenables. L’immeuble Victor Hugo de style typiquement Haussmannien, comprend sur une surface totale 1 700 m², 6 appartements de réception, une maisonnette sur cour et un commerce. Cet immeuble fera l’objet d’un programme de travaux à l’acquisition afin de valoriser de nouvelles surfaces habitables.

La localisation de ces immeubles, leur grande qualité architecturale, ainsi que la surface des appartements en font des produits parfaitement adaptés à la demande locative familiale prime parisienne et internationale.