PERIAL Asset Management poursuit sa stratégie d’investissements en première couronne parisienne pour le compte de sa SCPI PF Grand Paris avec la signature de deux acquisitions au sein de l’Espace Gallieni pour une surface d’environ 3 000 m² portant ainsi sa détention à plus de 50% de la copropriété. Avec cette acquisition la valeur du patrimoine géré par PF Grand Paris dépasse le milliard d’euros.

Cet ensemble immobilier situé en plein centre-ville de Boulogne-Billancourt à proximité du centre commercial « Les Passages » dispose d’une très bonne accessibilité en transports en communs (métro Ligne 9 et 10) et bénéficiera à horizon 2025 de l’accès en une dizaine de minutes à pied de la future station « Pont de Sèvres » de la Ligne 15.

Espace Gallieni développe une surface totale de 15 000 m² à usage de bureaux composée d’un bâtiment principal en R+7 en façade et 3 bâtiments en R+5 sur cours, reliés entre eux par 4 cages, comprenant chacune un hall d’entrée, un escalier et ascenseurs.

Les plateaux peuvent offrir jusqu’à 2 300 m² sur un niveau, divisible en quatre offrant un très bon capacitaire et une grande flexibilité aux usagers. L’immeuble dispose par ailleurs de nombreux services avec la présence d’un RIE, d’une cour aménagée, d’un accueil avec gardien sécurisé.

« Avec cette nouvelle acquisition, nous poursuivons la stratégie de PF Grand Paris de se positionner sur des immeubles situés au sein de marchés plébiscités par les locataires comme, en l’espèce, au centre-ville de Boulogne-Billancourt. Avec désormais la propriété de plus de 50% de la copropriété, nous pourrons nous consacrer plus activement à l’optimisation de cet ensemble immobilier disposant à moyen terme d’un fort potentiel de valorisation. » explique Stéphane Collange, Directeur des Investissements de PERIAL Asset Management.

« Avec ces acquisitions, la plus ancienne SCPI du marché dont le capital a été réouvert en 2017 pour renouveler son patrimoine passe le cap symbolique du milliard d’euros d’actifs sous gestion. Cette nouvelle étape confirme la pertinence de la gestion de PERIAL Asset Management et le succès du repositionnement de la SCPI sur le marché porteur et dynamique du Grand Paris. » Eric Cosserat, Président de PERIAL Asset Management.

Cette saine gestion s’est matérialisée par une collecte très dynamique de plus de 485 M€ en 3 ans et demi, mais aussi par une revalorisation permanente du patrimoine de PF Grand Paris qui s’est traduite par une augmentation de 16% du prix de part depuis la réouverture du capital.

Ces transactions ont été réalisées par l’intermédiaire de Catella et Babylone. PERIAL AM était conseillé dans cette opération par l’étude Lexfair Notaires.