Papendorp est un des principaux marchés d’Utrecht qui accueille des sociétés internationales telles que Mazars, KPMG, Accenture et BDO. Il bénéficie d’une excellente localisation, à proximité du centre-ville, accessible en 10 minutes par le tramway, et d’une très bonne connexion avec Amsterdam et Rotterdam par les autoroutes A2 et A12 ainsi que par le train Intercity.

L’immeuble, occupé par Deloitte depuis sa construction en 2012, comprend 7 127 m² de bureaux et 154 emplacements de parking. Il dispose d’un très bon niveau de performance énergétique certifié par un Energy label A, et s’inscrit dans la démarche d’investissement responsable mise en place par PERIAL Asset Management qui permet d’identifier les performances ESG de tout actif, dès sa phase d’acquisition.

Comme tous les actifs détenus par PFO2, l’actif fera l’objet d’une démarche pluriannuelle de réduction de ses consommations d’énergie et d’eau.

L’immeuble est entièrement loué à Deloitte, un des quatre plus importants cabinets mondiaux d’audit et de conseil, sur la base d’un loyer en ligne avec les valeurs de marché.

« A travers cette nouvelle acquisition, PERIAL poursuit sa stratégie de diversification au sein des principaux marchés immobiliers tertiaires de la zone Euro. Cet immeuble s’inscrit parfaitement dans la stratégie de PFO2 axée sur la performance énergétique de ses actifs, au sein de marchés établis et profonds. Utrecht est une ville dynamique du Randstad et dispose d’une situation géographique stratégique entre Amsterdam et Rotterdam.

Dans le contexte actuel, PERIAL doit être prudent dans ses engagements, mais rester à l’écoute du marché où des opportunités peuvent se présenter. Nous continuerons à limiter nos investissements aux meilleurs marchés de la zone Euro, privilégierons les cash flows longs, et serons encore plus exigeants sur la robustesse des contre parties locatives afin de préserver au mieux les revenus futurs et la performance. » déclare Yann Guivarc’h, Directeur Général de PERIAL Asset Management.

Dans cette transaction, PERIAL Asset Management a été conseillé par Savills IM, Citystate, NautaDutilh et Drees & Sommer. Le vendeur a été conseillé par Innova Investments et AVVR.